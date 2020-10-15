Star yazarı Özkan: İmamoğlu, sadece bir yıl içinde İstanbul’un tıkır tıkır işleyen sistemini bozdu; kadim şehir ‘error’ veriyor

Star gazetesi yazarı Fadime Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun savruk, hoyrat ve şımarık bir yönetim sergilediğini savundu. Özkan, “Sadece bir yıl içinde İstanbul’un tıkır tıkır işleyen sistemini bozdu, biteviye ‘error’ veriyor kadim şehir.” düşüncesini dile getirdi.

Özkan, "Erdoğan yönetiminde 5 milyon metreküp çamur çıkarılan, dev borularla taze suya kavuşan, çevresi yeşil alana ve kültür sanat havzasına çevrilen Haliç İmamoğlu eliyle hızla kirlendi, rengi bozuldu, kokusu ağırlaştı. Üstelik öyle şımarık ki karşı blok başkanı, bu sonucun sebebini şovla ilan etmiş, 'çok masraflı' dediği Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisini iptal ederek 'temel atmama töreni' düzenleyerek yapılmayacak iş için 'ajans'a para aktardı." iddiasında bulundu.

Özkan, "Ajansın yazıp eline verdiği vaatler teker teker İmamoğlu’nun yüzüne patladı. Öyle bir bereketsizlikle geldi ki Halk Ekmek’in bereketi bile kaçtı. AK Parti’nin yaygınlaştırıp ucuzlattığı halkın ekmeğine 'zam yapmayacağız' dediği halde yüzde 33 zam yaptı İmamoğlu. Üretim azaldı, çeşit azaldı, çok lezzetli bulduğum için mutlaka uğrayıp aldığım ekşi mayalı ekmek kısa sürede bulunmaz oldu. Her şey çok güzel olacak diye oy topladı ama güzel olan her şeyi kısa sürede mahvetti. Vaatleri afişte kaldı." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın