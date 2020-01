Star yazarı: Ne meraklıymışlar 'neo-Reisçi' olarak yeniden piyasa yapmaya!

Star yazarı Ahmet Kekeç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kimsenin racon kesmesine de, ayar vermesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim" açıklaması sonrası medyada başlayan tartışmalara ilişkin olarak "Anlayamadığım husus şu: 'Reisçi' sıfatını bir 'suçlama' olarak sağda solda dolaştıran arkadaşlar ne çok meraklıymışlar eleştirdikleri kişilerin yerinde olmaya, ne çok meraklıymışlar 'neo-Reisçi' olarak yeniden piyasa yapmaya" dedi.

Ahmet Kekeç'in "Racon kesen gazeteciler listesi" başlığıyla yayımlanan (23 Ağustos 2017) yazısı şöyle:

Bu konuda yazan hemen herkes elinde bir “liste”yle çıktı... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Benim adıma konuşanlara itibar etmeyin. Raconu ben keserim...” açıklamasını, kendileri lehine bir skor sayan arkadaşlar, o an kimlerle çelişki halindelerse, onların isimleri sıraladılar.

Hatırlatırım:

Bunlar, “Reisçi” sıfatını “itham” olarak kullanan arkadaşlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kimleri kastetti, bilmiyorum.

Bir tahminim de yok.

Bunu, hangi yazısını ayık kafayla yazdığını bilmediğimiz kıt akıllı Milliyet yazarına soracaksınız.

O biliyormuş.

Önceki gün bir şeyler geveledi, hatta seviyesiz yazılar kaleme alan bir yazarın sözlerine atıf yaparak “iz sürdü” (!) ve raconcuları ortaya çıkardı.

Patronuna içki servisi yaparak gruptaki ömrünü uzatan Yozgatlı Kemalist’e sorarsanız, o başka bir isim söyleyecektir.

Herkes meşrebine ve “karın ağrısına” göre üç-beş isim sıralayacaktır.

Ben de meşrebimce birkaç isim sıralayabilirim. Mümkündür...

Fakat anlayamadığım husus şu: “Reisçi” sıfatını bir “suçlama” olarak sağda solda dolaştıran arkadaşlar ne çok meraklıymışlar eleştirdikleri kişilerin yerinde olmaya, ne çok meraklıymışlar “neo-Reisçi” olarak yeniden piyasa yapmaya...

Meraklı turşulara önerim şudur:

Reisçiliğinizin önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

İstediğiniz zaman (her an, her saniye) Reisçi olabilirsiniz.

Fakat başkalarının yokluğu, başkalarının tart edilmesi üzerine bina edeceğiniz “Reisçilik”, sizleri bugün eleştirdiğiniz kişilerin durumuna düşürür ki, o zaman “Reis karşıtlığınızın” samimiyeti de tartışmalı hale gelir ve “ahlaksız” muamelesi görürsünüz.

Demedi demeyin!