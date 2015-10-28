Star yazarı: Kurgu Kabataş haberini Yayın Yönetmeni Karaalioğlu, baskıdan sonra gördü, deliye döndü!

"Kabataş iddiasının bir kurgu olduğunu söyleyen Star yazarı Cem Küçük, o dönem gazetenin genel yayın yönetmeni olan Mustafa Karaalioğlu hakkında "Ben dürüst adamım, o kurgu manşetin Karaalioğlu görmeden basıldığını ve manşeti sabah gören Karaalioğlu'nun öfkeden deliye döndüğünü biliyorum ama hâlâ bu kurguyu savunuyor" iddasını gündeme getirdi.

Karaalioğlu, Kabataş olayından sonra iddiaları savunmuş, 19 Şubat 2014'te kaleme aldığı bir yazısında da taciz ve şiddet olaylarını yalanlayan kamera kayıtlarına ilişkin olarak, "Sızdırılan o görüntü kesinlikle olay anını yansıtmıyor. Üstelik saldırıya uğradığını söyleyen kadın 9 ay sonra yine konuştu ve ilk söyledikleriyle arada hiçbir çelişki olmayan yeni açıklamalar yaptı" demişti.

Küçük'ün Star'da "FETÖ ile uzlaşma ve Kabataş" başlığıyla yayımlanan (28 Ekim 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

"13 ve 15 Temmuz 2015’te de yazdığım gibi Gezi olayları sırasında Kabataş’ta Zehra Develioğlu’nun sadece başörtülü olduğu için taciz edildiğine ve tartaklandığına şüphe yoktur. Cumhurbaşkanımızın da haklı olarak ifade ettiği budur. Abdülkadir Selvi gibi gazeteciler ise 80-100 tane üstü çıplak, deri maskeli, deri eldivenli adamlar gibi aptalca kurgular üreterek rezalete imza attılar. Sakın bu saçmalıklar bağlamında Cumhurbaşkanımızın ismini kalkan kullanmaya çalışmayın. Kabataş mağduriyeti gerçektir ama 80-100 üstü çıplak deri eldivenli, deri maskeli lafları bir kurgudan ibarettir. Aslında bütün bu malum gazeteci grubunun şefi olan Mustafa Karaalioğlu da bu 80-100 deri maskeli adam saçmalıklarının farkında. Ben dürüst adamım, o kurgu manşetin Karaalioğlu görmeden basıldığını ve manşeti sabah gören MK’nın öfkeden deliye döndüğünü biliyorum ama hala bu kurguyu savunuyor Karaalioğlu. Çünkü sorumluluk onun. Kabataş’ta gerçekten mağdur olan Develioğlu Ailesi bu saçma manşet yüzünden sonrasında bir kez daha mağdur oldu. Kendi söylemedikleri ve muhafazakar gözüken bu gazetecilere ayıp olmasın diye inkâr edemedikleri bu saçmalıklar yüzünden Develioğlu Ailesi bir kez daha mağdur edildi. Fakat Zehra Hanım’ın başörtülü olduğu için tartaklandığı bir gerçektir."