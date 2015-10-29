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Star yazarı Küçük: FOX'taki arkadaşlar akıllı olsunlar!

"İngiltere'den bilgi istenecek, Murdoch'la ilgil dosya buradaki yetkililerin önüne konacak"

29 Ekim 2015 17:36

Daha önce Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a "İstesek seni sinek gibi ezeriz, merhamet ettik de hayatta kalabiliyorsun" diyen ve savcılık tarafından ifadesi alınan Star yazarı Cem KüçükDoğan Şentürk ve Fatih Portakal öncülüğündeki FOX Haber ekibi için tehdit içeren ifadeler kullandı. "Bunu en tepe bilgi olarak söylüyorum. İngiltere'den bilgi istenecek, gelecek ve Murdoch'la ilgil dosya buradaki yetkililerin önüne konacak" diyen Küçük, "FOX'taki arkadaşlar bence akıllı olsunlar" dedi.

Kanal 24'teki "Günün Manşeti" programında konuşan Cem Küçük, şunları söyledi:

 

"Belki bu Murdoch'la ilgili dosyası devletimiz İngiltere'den isterse burdaki Murdoch'un temsilcilerine de o belgeyi sunabilirler. FOX'taki arkadaşlar bence akıllı olsunlar. Bunu en tepe bilgi olarak söylüyorum. İngiltere'den bu bilgi istenecek, gelecek ve Murdoch'la ilgil bu dosya buradaki yetkililerin önüne konacak. Dolayısıyla oradaki arkadaşların akıllı olmasında fayda var. Bu Ercan Gün'le bu işleri yürüteceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz."

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