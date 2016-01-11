Star yazarı Küçük: Doğan Medya her devrin adamı Beyazıt Öztürk'ü cezalandırmak zorunda!

Star yazarı Cem Küçük, Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz Show programında “Çocuklar ölüyor, sessiz kalmayın” diyen Diyarbakır'dan Ayşe Çelik isimli öğretmenin sözleri üzerinden başlayan tartışmayla ilgili Beyazıt Öztürk'ü hedef gösterdi. "Beyazıt Öztürk’ün şovunda bir PKK’lı yayına bağlandı ve resmen PKK terör örgütü propagandası yaptı" iddiasında bulunan Küçük, "28 Şubat sırasında darbeci Çevik Bir’e övgüler düzen her devrin adamı Beyazıt Öztürk de PKK’lı tipe tam destek verdi ve alkışlattı. Doğan Medya açıklamasında telefonla bağlanan PKK’lıya yükleniyor ama PKK’lıya tam destek veren Beyazıt Öztürk’ü savunuyor. Bu kabul edilemez. Doğan Medya bu rezalete imza attığı için Beyazıt Öztürk’ü de cezalandırmak zorundadır. Şovmen Beyaz yaptığının bedelini ödemek zorundadır" dedi.

"FETÖ-Doğan medya ortaklığı her geçen gün derinleşiyor" diyen Küçük, "Bu ülkenin çoğunluğu olan Müslümanlar da artık sizin sinsi tezgahlarınıza ve oyunlarınıza gelmeyecek. Göreceksiniz neler neler olacağını..." ifadesini kullandı.

Küçük'ün Star'da "PKK ve Beylerbeyi’nde FETÖ gecesi" başlığıyla yayımlanan (11 Ocak 2015) yazısı şöyle:

Doğan Medya Grup’un başına Mehmet Ali Yalçındağ geldi. Biz de burada kendisine başarılar diledik ve yeni görevinden ötürü tebrik ettik. Asla önyargılı olmadık. Aynı şekilde CNN Türk’ün de başına Erdoğan Aktaş, Kanal D’nin başına Barış Tünay geldi. Yine kendilerini tebrik ettik ve başarılar diledik. Doğan Medya yerli ve milli konularda artık duyarlı olacağına ve terör örgütlerine asla taviz vermeyeceğine söz verdi. Öte yandan son dönemde yaşananlar bize bambaşka şeylerin döndüğününü gösteriyor. 8 Ocak cuma günü Beyazıt Öztürk’ün şovunda bir PKK’lı yayına bağlandı ve resmen PKK terör örgütü propagandası yaptı. 28 Şubat sırasında darbeci Çevik Bir’e övgüler düzen her devrin adamı Beyazıt Öztürk de PKK’lı tipe tam destek verdi ve alkışlattı. Doğan Medya açıklamasında telefonla bağlanan PKK’lıya yükleniyor ama PKK’lıya tam destek veren Beyazıt Öztürk’ü savunuyor. Bu kabul edilemez. Doğan Medya bu rezalete imza attığı için Beyazıt Öztürk’ü de cezalandırmak zorundadır. Şovmen Beyaz yaptığının bedelini ödemek zorundadır. Hani hem Aydın Doğan hem Mehmet Ali Yalçındağ Doğan kanallarında ve gazetelerinde terör örgütü yandaşlarına ve propagandistlerine geçit vermeyecekti? Biz bu sözlere inanmak istedik ve Doğan Medya’ya yeni kredi açtık. Kişilerle asla meselem olmadığını, benim meselemin prensiplerle ve devletimizin bekası ile ilgili olduğunu 1000 kere yazdım.

Olay sadece bu PKK skandalıyla da bitmiyor... Fethullahçı terör örgütünün en gaddar ve acımasız tetikçilerinden olan ve ellerine yüzlerce haksız yere hapse atılmış insanın kanı bulaşmış olan mücrim Nazlı Ilıcak’ın hala Aydın Doğan tarafından korunduğu kollandığı 3 gün önce ortaya çıktı. Aydın Doğan ve yeni CEO Yalçındağ FETÖ’nün en acımasız ve vahşi tetikçisi Nazlı Ilıcak’ı desteklemeye devam ediyor. Yalçındağ döneminde yapılan ilk işlerden biri mücrim Nazlı Ilıcak’ın Kanal D sözleşmesini uzatmak olmuş. Türk Devleti’nin düşmanı bir terör örgütünün tetikçisine Kanal D ve Doğan medya yardım ve yataklık etmeyi ısrarla sürdürüyor. Nazlı Ilıcak FETÖ ekranlarından defalarca Recep Tayyip Erdoğan’ın ve oğlu Bilal Erdoğan’ın vakti gelince Silivri’ye tıkılacağını bağırmış bir militan. Hala da Canerzincan denen terörist kanalda terörist propagandalarını sürdürüyor Ilıcak. Doğan grubunu bir türlü FETÖ ile tüm bağlarını kesemiyor.

FETÖ ile bağları kesmek bir yana FETÖ-Doğan medya ortaklığı her geçen gün derinleşiyor. 9 Ocak 2016 cumartesi günü FETÖ tetikçisi Nazlı Ilıcak ve ailesinin Beylerbeyi’ndeki köşkünde Aydın Doğan’a özel davet veriyor. Davette vur patlasın çal oynasın yapılıyor. Beylerbeyi’ndeki FETÖ davetinde bir zamanlar Türk hükümetinin 2 numarası olmuş Hüsamettin Özkan da var. Zamanında bu devleti yönetmiş adamlardan biri olan Özkan, Türk devletine düşman bir terör örgütü tetikçisinin evinde göbek atıyor ve bundan hiç utanmıyor. Aydın Doğan’ın yancısı Taylan Bilgel de orda, diğer yancılar Ertuğrul Özkök, Mehmet Yılmaz orada. Ayrıca Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer de orada. Her türlü terör örgütüne karşı devletimizin yanındayız diyen Aydın Doğan alenen Türk devletine savaş açmış Fethullahçı terör örgütünün karargahında çok mutlu. Zaten diğer FETÖ karargahı RTÜK’le de anlaşmış ve Doğan kanalları asla ceza almıyor. RTÜK üyeleri ve bürokratları AHaber ve 24’e habire saldırırken Doğan Medya’yı ve Fethullah’ı hep koruyup kolluyor. Ortak düşman Recep Tayyip Erdoğan ve Erdoğan’ın başında olduğu Türk devleti olunca görüyorsunuz hepsi birleşiyor. Siz istediğiniz planları yapın, bu toprakların büyük harfle DEVLET kurumu uyumuyor ve uyumayacak. Bu ülkenin çoğunluğu olan Müslümanlar da artık sizin sinsi tezgahlarınıza ve oyunlarınıza gelmeyecek. Göreceksiniz neler neler olacağını...