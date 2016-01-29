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Star yazarı Küçük: Akademisyenlere polis baskını isteyenlerden iki savcının Fethullahçı olduğu tespit edildi

"O iğrenç bildiriye imza atanlar bu ülkede artık yok hükmündedir"

29 Ocak 2016 12:50

Star yazarı Cem Küçük, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'hainlik'le suçlamasının ardından "Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan akademisyenlere yönelik polis baskınlarına ilişkin olarak, "Her zaman söyledim bu akademisyenlerin evlerine polis baskınlarına karşıyım. Zaten o baskınları isteyenlerden iki savcının Fethullahçı olduğu tespit edildi" iddiasında bulundu. 
Küçük'ün Star'da "Aydın Doğan ve PKK meselesi" başlığıyla yayımlanan (29 Ocak 2015) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"(...) Her zaman söyledim bu akademisyenlerin evlerine polis baskınlarına karşıyım. Zaten o baskınları isteyenlerden iki savcının Fethullahçı olduğu tespit edildi. Bu iki Fethullahçı savcının amacı ülkemizi Rusya, Çin, İran gibi göstermekti. O olayı ayrıca yazacağım. Öte yandan terörü destekleyen böyle iğrenç bir bildiriye imza atan akademisyenler medeni ülkelerde tam terimiyle medeni ölü haline getirilirler. Türkiye Cumhuriyeti de medeni bir ülkedir ve imzacı akademisyenler de bu ülkede artık yok hükmündedir. Çok yakında yaşayıp yaşamadıklarını bile kimse bilmeyecektir. Medeni çözüm budur."

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