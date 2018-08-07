Star yazarı Kekeç: Yeniden darbeyi deneyecekler, toplumsal yarılmanın oluşmasını bekliyorlar

Star yazarı Ahmet Kekeç, FETÖ'nün, CIA yatırımı olduğu iddiasını dile getirerek, "Yeniden darbe olur mu?" sorusunu gündeme getirdi. Kekeç, "Darbeyi deneyecekler. Ya da bir kalkışmayı meşrulaştıracak siyasal/toplumsal yarılmaların oluşmasını bekleyecekler" ifadesini kullandı.

Kekeç, Milli Şef olarak anılan Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün bir sözünü alıntılayarak, "İsmet Paşa’nın ifadesiyle, darbe için 'şartların olgunlaşmasını' kollayacaklardır" dedi.

Star yazarının "Yeniden darbe olur mu?" başlığıyla (7 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

FETÖ derken, sadece bu örgütü var eden (irrasyonel) değerler sisteminden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda dışarının güdümünde bir örgüt bu... Meşruiyetini, kurduğu “irtibatlar”dan alıyor.

Hadi daha açık konuşalım:

FETÖ, aynı zamanda bir “CIA yatırımı”dır.

Dolayısıyla, “Yeniden darbe olur mu?” sorusuna cevap ararken, bu irtibatları da hesaba katmak durumundayız.

Şunu demeye çalışıyorum:

Deneyeceklerdir... Ya da, bir kalkışmayı meşrulaştıracak siyasal/toplumsal yarılmaların oluşmasını bekleyeceklerdir. İsmet Paşa’nın ifadesiyle, darbe için “şartların olgunlaşmasını” kollayacaklardır.