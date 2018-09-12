Star yazarı Kekeç: Cumhuriyet'in başına arada sırada 'memleket' adına kaygılanan at gözlüklü Kemalistlerin gelmesini tercih ederim

Cumhuriyet’te 7 Eylül Cuma günü, gazete yöneticilerinin hapsedilerek yargılandığı davada sacvılığın tanığı olan Alev Coşkun’un Cumhuriyet Vakfı Başkanı seçilmesi ve yönetim değişikliğinin ardından başlayan tartışma sürüyor. Star yazarı Ahmet Kekeç değişen vakıf yönetimi için "Cumhuriyet'in başına arada sırada 'memleket' adına kaygılanan at gözlüklü Kemalistlerin gelmesini tercih ederim" yorumunu yaptı.

"Tasfiyelerin 'muteber' ve gazetecilik mesleğine 'şan' getirecek bir girişim olduğunu söylemeye çalışmıyorum" diyen Kekeç, "Bana ne! Yesinler birbirlerini. Hatta beter olsunlar" ifadesini kullandı.

Eski kurul üyelerinden Alev Coşkun’un, cuma günü yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Murat Sabuncu'nun yerine, Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirildi. Gazetenin yayın kurulunda değişiklikler olurken görevden alma ve istifalar geldi.

Cumhuriyet'ten istifa edenleri "Fetullah kapatması liberaller ve çakma solcular" diye suçlayan Kekeç yeni yönetim için "Dünyaya at gözlüğüyle bakmayı itiyat edinmiş Kemalistler (yani, gazetenin asıl sahibi olduklarını öne sürenler) geliyor. Bu kadar net..." değerlendirmesi yaptı.

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