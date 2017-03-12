Star yazarı: Karşısında böyle lidercikler oldukça, Erdoğan ömür boyu ülkenin başında kalmaz mı?

Star yazarı Lütfü Oflaz, "Tayyip Erdoğan’cılık yarışında herkesi geride bırakmak için kendini paralayanlar var" iddiasını ileri sürdü. Oflaz, "Karşısında böylesine çapsız lidercikler oldukça, Tayyip Erdoğan ömür boyu ülkenin başında kalmaz mı? Lider mi lidercik mi tercihinde millet oyunu hep liderden yana kullanmaz mı?" diye yazdı.

Lütfü Oflaz'ın "Gizli Tayyip’çiler!" başlığıyla yayımlanan (12 Mart 2017) yazısı şöyle:

Tayyip Erdoğan’cı olduğunu bas bas bağıranlar var.

Hatta en Tayyip Erdoğan’cı benim diye birbirleriyle yarışanlar var.

Tayyip Erdoğan’cılık yarışında herkesi geride bırakmak için kendini paralayanlar var.

Bunlar aleni yandaşlar.

Ama bir de gizli Tayyip Erdoğan’cılar var!

Tayyip Erdoğan’a en büyük faydayı da bunlar sağladılar.

Mesela kimler gibi?

Okuduğu şiir nedeniyle Tayyip Erdoğan’ı mahkûm edenler gibi.

“Tayyip Erdoğan muhtar bile olamaz” manşetini atan Hürriyet’çiler gibi.

Necmettin Erbakan’ın liderliğini yaptığı Milli Görüş partilerini kapattırarak, Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’yi kurmasının yolunu açan sürecin savcıları, örneğin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş gibi.

Necmettin Erbakan’ın başbakanı olduğu Refahyol Hükümeti’ni devirip onu siyaseten etkisizleştiren 28 Şubat sürecinin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir gibi.

28 Şubat sürecinin DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel gibi.

AK Parti hakkında kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya gibi.

2007’de eşi başörtülü olan AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayının seçilmesini engellemek için 367 kuralını uyduran Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu gibi.

Ve de eşi başörtülü olan AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayının seçilmesini engellemek için muhtıra yayınlayan dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt gibi.

Kısacası, bunlar ve benzerleri hep Tayyip Erdoğan’a hizmet etmediler mi?

Yaptıklarıyla her seferinde Tayyip Erdoğan’ı daha da güçlendirmediler mi?

Bunlardan gelen her köstek, Tayyip Erdoğan’a destek olarak geri dönmedi mi?

İşte bana göre bunlar ve benzerleri gizli Tayyip Erdoğan’cılar!

İktidar yürüyüşüne başladığından beri Tayyip Erdoğan’ın yolunu açan, onu iktidara taşıyan bunlar.

Tayyip Erdoğan’ın bilinen bütün yandaşları bir araya gelse, bunlardan birinin bile sağladığı faydayı sağlayamazdı.

Tayyip Erdoğan’ın bilinen bütün yandaşları bir araya gelse, bunlar gibi Tayyip Erdoğan’a iktidar yolunu açamazdı.

Tayyip Erdoğan’ın bilinen bütün yandaşları bir araya gelse, bunlar gibi Tayyip Erdoğan’ı ülkenin demirbaş lideri yapamazdı.

Bunlar Tayyip Erdoğan’ın en büyük şansı.

Tayyip Erdoğan’ın bir başka şansı da karşısındaki siyasilerin lider değil, lidercik olması!

Karşısındaki siyasilerin çok çapsız olması.

Adnan Menderes’in karşısında İsmet İnönü gibi tarihi kişiliği olan bir lider vardı.

Süleyman Demirel’in karşısında Bülent Ecevit gibi güçlü bir lider vardı.

Tayyip Erdoğan’ın karşısında Adnan Menderes, İsmet İnönü, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Turgut Özal çapında bir lider var mı?

Tayyip Erdoğan’ın karşısında en güçlü olan lidercik, seçimde oy kullanmayı bile beceremeyen Kemal Kılıçdaroğlu!

16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliğinin başbakanlığı kaldırdığını bile bilmeden, bu değişikliğe muhalefet ettiği ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu!

Karşısında böylesine çapsız lidercikler oldukça, Tayyip Erdoğan ömür boyu ülkenin başında kalmaz mı?

Lider mi lidercik mi tercihinde millet oyunu hep liderden yana kullanmaz mı?