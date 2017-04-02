Star yazarı: Kadri Gürsel'in Musa Kart'ın tutuklanmasının izahı zor

Hükümete yakın Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, "FETÖ'nün medya yapılanması" davasındaki tahliye kararını eleştiren Dede, Cumhuriyet gazetesi çalışanları ve yazarlarının tutuklu kalmalarını izahı zor olarak değerlendirdi.

Star yazarı Dede “Meczupları gösterip teröristleri salıyorlar!” başlıklı köşesinde “FETÖ’cü teröristlerin ‘Bahar’ mesajları verdikleri bir dönemde devlete-millete kastedenlerin serbest bırakılmaya çalışılmasını unutmayacağız” diye yazdı.

Ortaya çok önemli bir durumun çıktığını belirten Star gazetesi yazarı Dede şu ifadeleri kullandı:

“Geleceksin; Kadri Gürsel gibi, Musa Kart gibi, izahı zor tutuklamalar yapacak ve adamları aylarca içeride tutacaksın, Gökçe Fırat gibi bir darbe kışkırtıcısı ajanı salmaya kalkacaksın.. Sonra da bu memlekette tehlikenin geçtiğine bizi ikna edeceksin.. Olanı söyleyeyim size.. Skandal tahliye kararından üç gün önce Atilla Taş’ın, teröristliği değil zevzekliği yüzünden aylardır tutuklu yargılandığını ortaya koyan iddianame parçaları servis edildi Doğan Grubu’na... Yazarlar tutuklamaya gerekçe olan bu komik twitter mesajını yayınladı köşelerinden.. Okuyan herkes de şöyle dedi; ‘..Yahu bunun için de adam mı tutuklanır?..’

Haa demek ki sistem böyle işletilmiş.. Haberleri hatırlayın.. Önce; “..Aralarında şarkıcı Atilla Taş’ın da olduğu bazı isimler hakkında savcı tahliye talep etti..” Akşam; “..Aralarında şarkıcı Atilla Taş’ın da 21 kişi hakkında tahliye kararı çıktı..” Bu Atilla Taş denilen gereksiz de kendisini fasulye gibi nimetten saysın.. Apaçık bunun bu hali, teröristlerin tahliyesine perdeleme için kullanılmış.. Ve Doğan Grubu da buna bilerek yahut bilmeyerek yardım ve yataklık etmiş.. Ama sorsan, “En milli benim, en yerli benim” derler.. Başbakan’ın da dediği gibi; “Yersen”…”