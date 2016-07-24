Star yazarı: İstihbari rüya gören biri, Erdoğan'ın halk içinde olduğu bir yerde bomba patladığını görmüş!

Darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz'un sabahında cep telefonuna gelen bir SMS'i bugünkü köşesinde yazan Star yazarı Ersoy Dede, mesajda "Abi selamlar.. Sana bir mevzu anlatacağım. İnanması güç ama.. İstihbari rüya gören bir dostum var. Çok açık ve net görüyor. Ailecek böyleler. Yani kanalları açık. Son rüyasını gönderiyorum.. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, halkın içinde olduğu zaman, kendisinin de olduğu kalabalıkta bomba patlatacaklar" dendiğini yazdı. Ersoy Dede, mesajında "Mesajın ekran resmini çekerek, gereken yere yolladığım saat ise 10:59... Mesaj hâlâ cep telefonumda duruyor.. Kimden geldiğini, bana yollayan kişi isterse açıklar" ifadelerine yer verdi.

Ersoy Dede'nin Star gazetesinin bugünkü (24 Temmuz 2016) nüshasında yaıymlanan yazısı şöyle:

Başlığın çok can yakıcı, iç acıtıcı olduğunun farkındayım..

Ama çok üzgünüm ki durum bu..

Bakın..

Aylardır PKK’ya ayrı DAEŞ’e ayrı şehit veriyoruz..

Nerede veriyoruz bu şehitleri?..

İşte bu hain sürüsünün sorumluluk bölgelerinde..

Millet iradesinin en yüce tecelligâhı Yüce Meclis’i bombalayan pilotlar kim?..

Milletin evini Beştepe Külliyesi’ni bombalayan pilotlar kim?..

Her terör saldırısı sonrası, “PKK kamplarını bombaladık geldik” diyenlerin bizzat kendisi..

- Kilis arka arkaya füzeyle saldırıya uğradı.

- Reyhanlı’daki terör saldırısında 53 kişi öldü.

- Suruç’taki katliam, terör dalgasının fitilini ateşledi.

- Suruç’un intikamı dedikleri Ceylanpınar’da iki vatan evlâdı evlerinde şehit edildi..

İşte o sınır boyu..

Kime emanet?..

2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti,

2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun,

7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık ve

2. Ordu İdari Kurmay Yar Başkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili...

Hepsi millete silah sıkmaktan, vatan topraklarını başkaları adına işgale kalkmaktan yargılanıyorlar..

Vazifesini canı pahasına yapan kahraman Mehmetçiği ayrı tutuyorum elbette ama..

Son bir yılda yaşanan terör saldırıları ve baskınlarda şehit verdiğimiz pek çok polis ya da askerin, bu ihanet şebekesiyle hareket etmeyi reddettiği için üniformalı teröristler tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarsa beni şaşırtmaz..

İkinci bir saldırı olacak mı?

Ara ara sosyal medya 15 Temmuz kalkışmasının devamı anlamında bir girişim daha olabileceği dillendiriliyor.. Alınmış bir istihbarat var mı bilemiyoruz. Bunu vakti gelince Enişte söyler elbette. Ama FETÖ örgütünün bir davranış kalıbı olduğu muhakkak.. Eylemsel taktik olarak FETÖ, iki tarihli çalışan bir örgüt..

17 / 25 Aralık gibi..

Mit Tırları Adana ve Hatay gibi..

Dolayısıyla burada da 15 Temmuz’un peşine bir ikinci tarih planlanmış olabilir, uyanık olmakta fayda var..

O Rüya ve o mesaj

15 Temmuz Cuma..

Saat 10:53’de, cep telefonuma düşen mesaj şöyle

“... Abi selamlar.. Sana bir mevzu anlatacağım. İnanması güç ama.. İstihbari rüya gören bir dostum var. Çok açık ve net görüyor. Ailecek böyleler. Yani kanalları açık. Son rüyasını gönderiyorum.. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, halkın içinde olduğu zaman, kendisinin de olduğu kalabalıkta bomba patlatacaklar. Cumhurbaşkanımız halkın içinden geçerken ya da halkıyla kucaklaşırken, (- ki bugün cuma, cuma namazı çıkışı da olabilir) kesinlikle dikkat etmesi lazım.....”

Mesajın ekran resmini çekerek, gereken yere yolladığım saat ise 10:59...

Mesaj hâlâ cep telefonumda duruyor..

Kimden geldiğini, bana yollayan kişi isterse açıklar..