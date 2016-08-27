Star yazarı: 'Hizbullah Davası'ndan mahkûm edilen 11 kişi için yeniden yargılama yolu açılmalı

Star yazarı Halime Kökçe, "Hizbullah Van Ana Davası kapsamında mahkûm edilen 11 kişi için yeniden yargılama yolu açılması gerektiğini savundu. Mahkûmların yakınları ile görüşen Kökçe, tutuklamalarda 'FETÖ'cü olduğu öne sürülen hâkimlerin parmağı olabileceğini yazdı. Yakınların, "15 Temmuz’dan sonra anladık ki bizim çocuklarımızı tutuklayıp mahkum edenler FETÖ’cüymüş" dediğini aktaran Kökçe, "Kararı onayan Yargıtay’daki hakimlere bakmak lazım. Onlar da bugün aynı şekilde FETÖ’den tutuklu ya da açığa alınmışsa şüphe daha da güçlenmiş demektir" ifadesini kullandı.

Kökçe'nin Star'da "FETÖ mahkûmlarına yeniden yargılama yolu açılmalı" başlığıyla yayımlanan (27 Ağustos 2016) yazısı şöyle:

17-25 Aralık’tan sonra Türkiye, Fethullahçı Terör Örgütü ile tanıştı, bu yapının devlet içindeki gücünü az çok fark etti, emniyet ve yargıda ne kadar etkili olduklarını anladı. Balyoz, Ergenekon gibi davalarla insanları çok kolay suçlu hale getirebildiklerini gördü. Öyle bir sistem kurmuşlardı ki haksızlığa uğradığınızda başvurabileceğiniz bütün mercilerde de bunlar vardı. Hangi kapıyı çalsanız karşınıza bunlar çıkıyordu.

Van’da görüştüğümüz Hizbullah Van Ana Davası kapsamında mahkum edilen 11 kişinin yakınları bu gerçeği ifade ediyor ve “Şimdiye kadar yaptığımız her itirazda karımıza çıkanlar yine onlarmış meğer. 15 Temmuz’dan sonra anladık ki bizim çocuklarımızı tutuklayıp mahkum edenler FETÖ’cüymüş. Biz af istemiyoruz, Balyoz ve Ergenekon’dan yatanlara verilen tazminatları da istemiyoruz, çocuklarımız FETÖ’cülerden temizlenen mahkemelerimizde yeniden yargılansın, tek isteğimiz bu” diyorlar.

2000’lerdeki pek çok siyasi davada bu yapının mensubu olan hakim ve savcıların etkisi olduğuna şüphe yok. Danıştay davasından, Hrant Dink’e, Muhsin Yazıcığlu’nun öldürülmesinden Uludere olayına kadar hep çok olayın hem meydana gelişinde hem de mahkeme sefahatinde FETÖ’nün dahli olduğuna dair çok kuvvetli ip uçları mevcut. Söz konusu davaların bir kısmı da zaten bu yönüyle yeniden inceleniyor.

11 kişinin mahkum olduğu mezkur dava da bunlar gibi olabilir. Mahkum yakınlarının, yeniden yargılama talebini haklı kılacak argümanları da var. Çünkü cezaları 36’şar yılla infaz edilen 11 kişilik davanın mahkeme heyeti, şu an itibariyle FETÖ davasından ya tutuklu ya da soruşturma kapsamında açığa alınmış durumda. Kararı onayan Yargıtay’daki hakimlere bakmak lazım. Onlar da bugün aynı şekilde FETÖ’den tutuklu ya da açığa alınmışsa şüphe daha da güçlenmiş demektir.

Ailelerinin iddiası çok önemli. “2000’de görülmeye başlanan davada bir hakimin sürekli tahliye istemesine rağmen ısrarla o güne kadar Van’da işlenmiş olan tüm faili meçhulleri üzerimize yıkan savcı ve bize mahkumiyet veren hakimler FETÖ’nün adamlarıymış” diyorlar ve “bu gerçek ortadayken bizim çocuklarımızla ilgili dava yeniden açılmayacak mı?” diye soruyor.

Turan Boldağ’ın babası Mehmet Salih Boldağ, “Dava dosyasında yok yok” diyor ve durumun vahametini şu sözlerle anlatıyor: “Dosyaya bakan o güne kadar Van’da meydana gelen bütün suçları bizim çocuklarımız işlemiz sanır. Faili meçhullerin aileleriyle görüşüyoruz, onlar ‘biz sizin yapmadığınızı biliyoruz’ diyorlar ama mahkeme tersini söylüyor. Ortada hiçbir kanıt yokken üstelik. “

Kimi daha üç aylık evliyken girmiş hapse, kimi iki aylık babayken. 17 senedir hapisteler. Yeniden yargılama olmazsa 19 sene daha yatacaklar.

Terörü toplum yenecek

Perşembe günü Van’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden 21 ilin sivil toplum örgütü temsilcileri bir araya gelerek FETÖ, DAEŞ ve PKK-PYD terörüne karşı gür bir sesle lanet okudu. Bin 113 STK Kardeşlik Nöbeti için bir araya gelerek teröre “Van minute” dedi.

Çünkü terörden en çok onların canı yandı. Terör evlatlarını ellerinden aldı, ‘hendek savaşı’nda kapı eşiklerine kadar dayandı.

PKK, oy verdikleri siyasetçileri de kullanarak sokaklarını kazdı, kadınlarının oturup sohbet ettiği kapı eşiklerine döşedi, çocuklarının oyun alanlarına barikatlar kurdu, camilerini cephaneliğe çevirdi...

On yıllardır gençlerini PKK terörüne kurban veren Kürtler, DAEŞ’in de hedefinde artık. En son Gaziantep’te bir kına gecesine yapılan canlı bomba saldırısı, terörün sonuç alamayınca ne kadar vahşileşebileceğini bir kez daha gösterdi.