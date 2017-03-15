Star yazarı: Hayır oyları önde

Star gazetesi yazarı İlhami Işık, referanduma için hayır oylarının önde olduğunu belirtirken, "Bu ülkede 'hayır'cıların imkanı 'evet'cilerden çok daha fazladır" dedi.

KRT'de Çağlar Cilara'nın referanduma ilişkin sorularını yanıtlayan Star gazetesi yazarı İlhami Işık, evet oyu vereceğini açıklarken, kararsız seçmenin çok fazla olduğunu ve 'hayır' oylarının da yükseldiğini şu sözlerle ifade etti:

"Kararsız seçmen fazladan var, hiç bu kadar olmamıştı. 'Hayır' oyları şuanda önde. Kararsızların olması partilerin 'hayır' demesinin başarısı değil. İnsanların kararsız olması, 'hayır'a meyilli olması, 'evet'e yönelik kaygılarının, endişelerinin olmasındandır."

Odatv’de yer alan habere göre Işık, 'hayır' diyenlere baskı yapıldığı, medyada yeteri kadar konuşturulmadığı iddialarına karşı çıkarak, 'hayır' diyenlerin sesinin 'evet' diyenlere göre daha fazla çıktığını ileri sürdü ve 'hayır' diyenlere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi PKK'lı, “FETÖ’cü" denmesinin doğru olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Medyaya baktığımızda 'hayır' daha çok sesini çıkarıyor. Gazetelerin tirajlarına bakalım. Sözcü gazetesinin tirajı dört tane gazeteden daha fazla. Yalan atmadan konuşalım, 'hayır' cephesi bu yalanından vazgeçsin. Al gazeteyi, Sözcü gazetesi ile dört tane gazeteyi yan yana getir hangisinin tirajı daha fazla. Hürriyet'i al. Televizyonların izlenme oranına bak. Katı 'evet'i savunanlar mı yoksa onun dışındakiler mi bu ülkede daha fazla izleniyor? Reytingler belli. 'Hayır' diyenin medyada daha fazla sesi çıkıyor. Bu ülkede 'hayır'cıların imkanı 'evet'cilerden çok daha fazladır."