Star yazarı Ersoy Dede: Her bir Twitter hesabı sahibi aslında kendi çapında bir medya patronu, otokontrol burası için de şart

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz" açıklamasının ardından başlayan sosyal medya düzenlemesi tartışmalarına değindi. Sosyal medyanın iyi ve kötü yanları olduğunu belirten Ersoy, otokontrolün şart olduğunu yazdı.

Dede, "Her bir Twitter hesabı sahibi aslında kendi çapında bir medya patronu.. Yazı işleri müdürü, makale yazarı.. Nasıl ki her bir gazeteci, bir haberi ya da yorumu kamuoyuyla paylaşmadan önce kılı kırk yarıyor... Benzer bir otokontrol de burası için şart… Eğer bu otokontrolü kendi yapamıyorsa ilave tedbirlerin alınmasına da karşı çıkmayacak. Sosyal medyayı operasyon için kullanmayanlar sahiden bir network olarak kullananlar tepki gösteriyor mu düzenlemeye? Yok.. Kim kızıyor peki? Başka türlü işler peşinde olanlar.. Demek ki artık, takke düştü, kel göründü… Gelin hep birlikte temiz kullanalım şu alanı.. Yapılacak olan düzenlemeye de katkı sunalım.." ifadesini kullandı.

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