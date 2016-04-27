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Star yazarı: Ensar Vakfı ve KAİMDER şu an soruşturuluyor

Karaman'daki çocuklara cinsel istismar davasında, kovuşturmanın 'Ensar Vakfı ve KAİMDER'i de kapsayacak şekilde genişletilmesi' talebi reddedilmişti

27 Nisan 2016 18:18

Star gazetesi yazarı Fadime Özkan, Karaman'da 10 erkek öğrencinin cinsel istismara uğramasıyla ilgili olarak, 'Ensar Vakfı ve KAİMDER'in soruşturulduğunu' söyledi.

Karaman’da Ensar Vakfı ve KAİMDER'e ait yurtlarda kalan 10 erkek öğrenciye ’cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 54 yaşındaki sınıf öğretmeni Muharrem Büyüktürk'e 'müstehcen görüntüleri izletme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'hürriyeti tahdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 508 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş, kovuşturmanın Ensar Vakfı ve KAİMDER'i de kapsayacak şekilde genişletilmesi talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.

Fadime Özkan'ın, "Dokunulsun!" başlığıyla yayımlanan (27 Nisan 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle: 

"Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında Karaman’da cinsel istismara uğrayan beş çocuğun avukatlığını yapan Cihat Gökdemir’le yaptığım röportaja atıf yaptı. Lakin anladım ki meseleyi hiç anlamamış. Kendisine nacizane tavsiyem, kulağına fısıldayanları dinlemeyip röportajın tamamını okuması. Yandaşı medya gerçeği gizliyor ama Ensar ve Kaimder soruşturuluyor şu an. Yargılanmalarını istiyorsa şayet gidip müdahil olsun davaya."

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