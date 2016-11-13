Star yazarı: En iyi başkan ABD'yi batıracak başkandır; barbarlık medeniyeti, insanlığa hayrı yok

Star yazarı Lütfü Oflaz, Donald Trump'ın 289 delegeye ulaşarak ABD'nin yeni başkanı seçilmesiyle ilgili olarak "Tecrübelerimizle biliyoruz ki, başkanlar değişir ABD değişmez. Tecrübelerimizle biliyoruz ki, ABD’nin başına kim gelirse gelsin, bu devletten insanlığa da doğaya da hayır gelmez. İşte onun için diyorum ki, ABD’nin başına gelecek en iyi başkan, bu devleti batıracak başkandır" görüşünü savundu. Oflaz, "ABD bilim üretmiş, teknoloji üretmiş, ama ürettikleriyle insanlığa da doğaya da yarardan çok zarar vermiştir. Sahip olduğu gücü insanlık için değil, barbarlık için kullana gelmiştir. Bu anlamda ABD bir barbarlık medeniyetidir" iddiasını dile getirdi.

Lütfü Oflaz'ın "En iyi başkan ABD’yi batıracak başkandır!" başlığıyla yayımlanan (13 Kasım 2016) yazısı şöyle:

ABD’de Trump seçilince dünyaya kramp girdi!

Oysa ABD’de başkanlık seçimini kim kazanırsa kazansın, yine dünya halkları kaybedecekti.

Onun içindir ki, “ABD başkanlığını şu aday mı kazansa iyi olur, bu aday mı kazansa iyi olur” sorusu benim kafamı hiç meşgul etmedi.

Benim için en iyi ABD başkanı kim mi?

Benim için en iyi ABD başkanı, bu devleti batıracak başkandır!

Çünkü kapitalizm, emperyalizm vahşiliğinin babası ABD batmadıkça, dünyamız feraha çıkamaz.

Kapitalizm, emperyalizm vahşiliğinin babası ABD ölmedikçe, insanlık rahat bir nefes alamaz.

Kapitalizm, emperyalizm vahşiliğinin babası ABD yok olmadıkça, doğa da yok olmaktan kurtulamaz.

ABD insanlığın da doğanın da katilidir.

ABD 70 milyon kızılderiliyi yok etmiş soykırımcı bir devlettir.

ABD’nin tarihi, kızılderililerden başlayarak kara derililere de sarı derililere de beyaz derililere de uyguladığı vahşetin tarihidir.

ABD Hiroşima’da, Nagasaki’de olduğu gibi yüz binlerce insanın yaşadığı şehirlerin üzerine atom bombası atacak kadar vahşileşmiştir.

Dünyanın gelmiş geçmiş en barbar devletleri, en vahşi kabileleri bile böylesine bir vahşet sergilememiştir.

O en barbar devletler, o en vahşi kabileler, sonuçta yaşayan insanları katletmiştir.

Oysa ABD bırakın yaşayan insanları, bırakın ana karnındaki bebekleri, henüz ana karnına düşmemiş bebekleri de katletmiştir.

Atom bombası attığı yerlerde nesilden nesile geçecek ölümlere, sakatlıklara sebebiyet vermiştir.

Vietnam’da attığı kimyasal bombalarla, Napalm bombalarıyla insanları cayır cayır yakmıştır.

Afganistan’da, Irak’ta attığı kimyasal bombalarla, fosfor bombalarıyla da bunu yapmıştır.

ABD’nin üzerinde ana karnındaki ve de daha sonra ana karnına düşecek milyonlarca bebeğin ahı vardır.

Dünyanın her tarafına attığı bombalarla, saldığı kimyasal gazlarla, ABD sadece insanlığı katletmemiştir.

Doğayı da katletmiştir.

Suları da havayı da zehirlemiştir.

Hayvanları, bitkileri komalık etmiştir.

ABD gözünü kâr ve kan bürümüş bir devlettir.

Silah şirketlerinin daha fazla kâr etmesi uğruna, dünyanın her tarafında savaşlar çıkartır.

Tüketim ekonomisini yaşatmak uğruna, doğaya ölümcül zararlar veren üretimler yaptırtır.

Bu yaptıklarıyla da ozon tabakasının delinmesine, yağmur ormanlarının yok edilmesine, buzulların erimesine yol açmıştır.

İnsanlığın, doğanın zararına ne kadar iş varsa, onda ABD’nin imzası vardır.

ABD bilim üretmiş, teknoloji üretmiş, ama ürettikleriyle insanlığa da doğaya da yarardan çok zarar vermiştir.

Sahip olduğu gücü insanlık için değil, barbarlık için kullana gelmiştir.

Bu anlamda ABD bir barbarlık medeniyetidir!

Bu devletten bugüne kadar insanlığa bir hayır gelmemiştir de bundan sonra ne hayır gelecektir?

Bu devletten bugüne kadar doğaya bir hayır gelmemiştir de bundan sonra ne hayır gelecektir?

ABD’nin başına çeşitli başkanlar gelip geçmiştir.

Ancak ABD’nin barbarlığı hiç değişmemiştir.

Tecrübelerimizle biliyoruz ki, başkanlar değişir ABD değişmez.

Tecrübelerimizle biliyoruz ki, ABD’nin başına kim gelirse gelsin, bu devletten insanlığa da doğaya da hayır gelmez.

İşte onun için diyorum ki, ABD’nin başına gelecek en iyi başkan, bu devleti batıracak başkandır!

ABD’yi batıracak başkan kim olursa, en iyi ABD başkanı o olacaktır!