Star yazarı: Devlet, 'şaibe' üzerinde yaşayamaz, kaybederiz; derlenip toparlanma zamanı!

Star yazarı Ardan Zentürk, "haftalardır Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve jandarma bünyesinde çok olumlu sonuç verdiğini iddia ettiği 'FETÖMETRE'nin sivil bürokraside de devreye girmeye gerektiğini söylediğini" belirterek "Siyasetten 'çıt' yok" dedi.

Zentürk, "Devlet, 'şaibe' üzerinde yaşayamaz, kaybederiz" başlığıyla yayımlanan (11 Haziran 2018) yazısında "Aklı başında herkes, FETÖ’nün mağduriyet edebiyatına karşı, haklarında takipsizlik kararı alınmış, hiçbir adli-idari soruşturması olmayan isimlerin neden görevlerine iade edilmediklerini sorguluyor, ilgili makamlar 'oturan boğa', hareket, sıfır" ifadesine yer verdi.

Zentürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Siyaset ve sivil bürokrasinin kripto FETÖ unsurları, mağdur edebiyatının güçlenmesini istiyor, bu arada kendilerini de FETÖMETRE’den uzak tutmaya çalışıyor, haksız mıyız? Kısa ve net bir soru; bir devlet 'şaibe' üzerinde yaşayabilir mi? Hayır. O zaman derlenip toparlanma zamanıdır, geç kalıyoruz"