Star yazarı: Bu yazıyı yöneticilerimiz okumasın!

Star yazarı Resul Torun, pazar günkü köşe yazısında Hz. Ömer’in halifeliği döneminde Humus Valisi olarak görev yapan Said b. Âmir’in hikayesine yer verdi. Said’in ‘haram yememek’ için valilik görevi süresince yaptıklarına değinen Torun, yazısının başlığını da “Bu yazıyı yöneticilerimiz okumasın!” koydu.

Hz. Ömer’in Said’in valiliği süresinde Humus’a giderek halka “Valinizi nasıl buldunuz” diye sorduğunu ve “Valimiz iyi fakat kuşluk vaktinden önce evinden çıkmıyor. Geceleri kimseyle görüşmüyor. Ayda bir gün dışarıya hiç çıkmıyor. Arada bir de bayılıyor!” cevabını aldığını aktaran Torun, köşe yazısına şöyle devam etti:

“Hz. Ömer bu şikayetleri sorunca Humus valisi Said b. Âmir dedi ki: ‘Doğrudur müminlerin emiri. Bu konuları konuşmayı hiç istemem ama madem kaçış yok söyleyeyim. Benim hizmetçim yok her sabah ailemin ekmek ihtiyacı için hamur yoğuruyorum biraz mayalanmasını bekliyorum sonra ekmek pişiriyorum, abdest alıp çıkıyorum. O yüzden sabahları gecikiyorum.

Geceleri kimseyle görüşmüyorum doğru, çünkü gündüzü halka geceyi Hakk’a ayırıyorum ibadetle meşgulüm.

Ayda bir gün hiç dışarı çıkmıyorum o da doğru. Dedim ya hizmetçim yok ve üzerimdeki şu elbiseden başka giyeceğim de bulunmuyor. Ayda bir kez onu yıkıyorum o kuruyuncaya kadar bekliyorum kuruyunca akşama doğru çıkıyorum.

Bayılmama gelince, ben Hubeyb’in katledilmesine şahit oldum o zaman müşriktim. Hubeyb’in“Vallahi Muhammed’in (s.a.) değil burada olmasını, ona bir diken batırılması karşılığında dahi kurtulmayı istemem” diyerek şehid edildiğinde ben nasıl o gün ona yardım edemedim diye düşünüyorum ve Allah’ın beni bağışlamayacağı korkusuyla bayılıyorum.”

*Resul Torun'un köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.