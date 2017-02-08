Star yazarı: Bahçeli'nin hayır kampını “Perinçek ve yoldaşları" seviyesinde değerlendirmesi hatalı

Star yazarı Ersoy Dede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında anayasa değişikliğine neden evet diyeceğini açıklarken "Doğu Perinçek ile Tayyip Erdoğan arasında bir seçim yapacaksak Sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli!" ifadesini kullanmasının hatalı olduğunu savundu. "MHP’ye ve bizzat Bahçeli’ye bu süreçte adam gibi durduğu için bu milletin bir şükran borcu var kuşkusuz" diyen Dede, "Fakat hayır kampını, 'Perinçek ve yoldaşları' seviyesinde değerlendirmesini biraz hatalı bir yorum olarak görüyorum. Perinçek yanlış yerdedir. Net. Ama bu kampın öncü ismi de herhalde Perinçek değildir" diye konuştu.

Perinçek'ten Bahçeli'ye yanıt: Erdoğan'ı da tercih etseniz, beni tercih etmiş olursunuz!

Ersoy Dede'nin Star gazetesinin bugünkü (8 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan 'Neden Perinçek?' başlıklı yazısı şöyle:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “..Yerimiz Sayın Erdoğan’ın yanıdır..” dediği dünkü grup konuşması çok önemli.. ‘Hayır’ kampını bütün ayrıntılarıyla anlattı.. ‘CHP’ dedi.. ‘HDP’ dedi.. ‘FETÖ’ dedi.. PKK, DHKP-C.. Hepsini söyledi.. Kampın ana çerçevesini çizdi yani.. ‘Bir tarafta bunlar var’ dedi yani.. Dolayısıyla da, ‘biz diğer taraftayız’ diye ilan etti.. Ama tüm hayır blokunu tek bir isimle eşitledi Bahçeli.. Perinçek.. “.. Eli kanlı aydınlıkçılar..” diyerek açılışı yaptı,

“…ülkücülere kurşun sıkan, pusu kuran…” diye devam etti.. Pek âlâ bu tanımlamayı FETÖ için de, PKK için de yapabilirdi.. Ama Bahçeli ‘Perinçek’i seçti.. “.. Eğer Perinçek ve Erdoğan arasında karar vermek durumunda kalırsa Erdoğan’ın yanındayız..” dedi.. Biz sadece “.. Erdoğan’ın yanındayız..” dediğini duyduk.. Bu sözlerde tam da yerine oturtamadığım bazı şeyler var.. Mesela, Devlet Bahçeli, neden Perinçek ile Erdoğan arasında tercih yapmak zorunda?.. Referandumdan ‘hayır’ çıkarsa Perinçek’in temsil ettiği zihniyet kazanmış olmayacak ki?.. Bugün bu kampanya sırasında Perinçek, hastalık haline gelmiş olan muhalefeti nedeniyle ‘hayır’ blokunda resim veriyor..Oysa Erdoğan’ın savaştığı bütün şer güçler aynı zamanda Perinçek’in de düşmanı.. MHP’ye ve bizzat Bahçeli’ye bu süreçte adam gibi durduğu için bu milletin bir şükran borcu var kuşkusuz.. Fakat hayır kampını, “..Perinçek ve yoldaşları..” seviyesinde değerlendirmesini biraz hatalı bir yorum olarak görüyorum.. Perinçek yanlış yerdedir.. Net.. Ama bu kampın öncü ismi de herhalde Perinçek değildir.. Bilemiyorum.. Belki daha anlaşılır bir şekilde, ‘PKK’nın hayır dediği yerde bizim yerimiz bellidir” falan deseydi, derdini daha mı doğru anlatmış olurdu ki?..

Özür dilerse!

Barbaros Şansal’ın yargılanması süreci devam ediyor.. Mezhepsel kışkırtma içeren sözlerinden ayrı, yılbaşı videosunda söylediği sözlerden ayrı yargılanıyor.. Bu süreçte bir yeni durum ortaya çıktı.. Mahkeme, twitter mesajları ile ilgili iddianameyi iade etti biliyorsunuz.. Diğer dosya, ‘Türklüğe hakaret’ fiilini düzenleyen TCK 301’den devam ediyor.. Bu arada Barbaros Şansal bir aydır cezaevinde.. Merak ediyorum, pişman mıdır sizce? Mesela hiç şöyle demiş midir; “.. Keşke zamanı geri alabilseydim… Keşke o aptalca konuşmayı hiç yapmamış olsaydım….” Özür dilese affeder miyiz Barbaros Şansal’ı..

60 ay fırsatçılığı!

Konut satışlarını arttırmayı hedefleyen 60 ay vadeli sıfır faizli konut kampanyasını, ilk günden beri destekleyen yayınlar yapıyorum. Hem inşaat sektörünün canlanması hem vatandaşın ev sahibi olmasını hem de piyasanın hareketlenmesini sağlayacak bir hamle.. Fakat tam da beklediğim gibi oldu.. Uyanık müteahhitler, kampanyaya dahil ettikleri projelerinde fiyatları ikiye üçe katladı. Piyasa gerçekliğinden uzak rakamlara küçücük evler satışa sunulmaya başlandı.. Dolayısıyla amaca hizmet etmedi bu kampanya.. Kendini kurnaz zanneden aç gözlüler.. Sizin satışlar kötü gittiği için yapıldı bu kampanya.. Kapınızın önünde kuyruk mu vardı ki, fırsatçılık yapıyorsunuz?..