Star yazarı: Aydın Bey, Akın İpek’e yapılan operasyonda hukuktan yana tavır aldınız, doğruları yapın hep övelim

Star yazarı Cem Küçük, Koza İpek Grubu'na yönelik operasyona Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın destek vermediğini öne sürdü. "FETÖ’nün finansörü Akın İpek’e haklı olarak yapılan operasyona Aydın Doğan destek vermedi" diyen Küçük, "Aydın Bey 1 Eylül operasyonu noktasında hukuktan yana tavrınızı takdir ettim ve sizi savundum. Benim sizinle kişisel sorunum yok. Doğruları yapın hep övelim. Asla Akın İpek gibilerle sizi aynı kefeye koymam. İşin doğrusu neyse onu yazarım" ifadesini kullandı.

Küçük, Doğan Medya Grubu'nda çalışan bazı gazetecileri isim isim hedef göstererek, Aydın Doğan'a "teröre ve paralel yapıya destek veren bu gazetecileri neden medya grubunuzda tutuyorsunuz" dedi.

Cem Küçük'ün Star'da "Aydın Doğan samimi mi?" başlığıyla yayımlanan (5 Eylül 2015) yazısı şöyle:

Fethullahçı Terör Örgütü’nün finansörü Akın İpek’e yapılan operasyon son derece yerinde ve gerekliydi. Bu ülkenin en büyük düşmanlarından FETÖ yapılanmasına hukuk içerisinde hesap soruluyor. FETÖ’cü gazetecilerin ağlaşmaları boşunadır. Onlar da yolun sonuna geldiklerini görüyorlar.

Hangisi olursa olsun terör örgütüne destek verenlere de artık acınmayacak. Ben savcı ve hakimlerin gözlerinde bu kararlılığı net bir şekilde görüyorum. O yüzden Erdoğan’a terörist diyen Ertuğrul Özkök de “Onu Kaddafi gibi indiririz” diyen Ekrem Dumanlı da bu yaptıklarının hesabını verecekler. FETÖ medyasında yer alan ve devlete meydan okuyup terörist faaliyet içerisindeki herkes yaptıklarının bir karşılığı olduğunu görüyorlar, görecekler. Özellikle Ekrem Dumanlı sen bu yazdıklarımı iyi oku. Lazım olacak.

Akın İpek ve diğer FETÖ medyası zaten herkesin malumu. İşin bir de Aydın Doğan medyası kısmı var. Hep yazdım, ben adil bir adamım. FETÖ’nün finansörü Akın İpek’e haklı olarak yapılan operasyona Aydın Doğan destek vermedi. Aydın Bey 1 Eylül operasyonu noktasında hukuktan yana tavrınızı takdir ettim ve sizi savundum. Benim sizinle kişisel sorunum yok. Doğruları yapın hep övelim. Asla Akın İpek gibilerle sizi aynı kefeye koymam. İşin doğrusu neyse onu yazarım.

İki gün önceki açıklamanız da güzel... Aynen şöyle demişsiniz: “Terör bir insanlık suçudur. Teröre destek verenler de suçludur. Terörü her zaman lanetledik. Bu tutumumuz açıkça bilindiği halde, bizi teröre destek olmakla suçlama cüreti gösterenler akıl tutulması içindedir, vicdanları körelmiştir. Ben, ülkeme bağlılığımı, Türkiye sevdamı hiç kimse ile tartışmam.”

Teröre destek olmak alçaklık diyorsunuz. Peki o zaman “Pekeke bir terör örgütü değildir” diyen, PKK’yı açık açık savunan Ezgi Başaran niçin hala Radikal’in başında görev yapıyor? Madem Aydın Bey teröre destek olmuyorsunuz, o zaman Ezgi Başaran niye PKK’yı Radikal’de koruyup kolluyor? Şehit edilen asker ve polisimiz için tek kelime etmiyor?

17-25 Aralık darbe girişimlerinde o zaman basılı olarak da çıkan Radikal, FETÖ’cülerin üssüydü. FETÖ elemanı olduğunu sokaktaki çocuğun bile bildiği, kendi de Gülen tarafından yetiştirildiğini kabul eden Fethullahçı Eyüp Can hâlâ Hürriyet dijital yayın direktörü. Fethullahçı Eyüp Can MİT TIR’ları durdurulduğunda bunu savunarak kepaze haberler yapmıştı. Aydın Bey eğer terör konusunda Türk devletinden yanaysanız, Fethullahçı Terör Örgütü bir elemanı niye besliyorsunuz?

Aydın Bey Türkiye’ye sevdalıyım demişsiniz. Peki. O zaman DHKP-C’ye terör örgütü demeyen ve savcımız Selim Kiraz’ın şehit edilmesine eylem diyen Mirgün Cabas hala CNN Türk ekranlarında cirit atıyor. DHKP-C’ye sempatisini her fırsatta dile getiren Mirgün Cabas Türk devletinin en nefret ettiği adamlardan biridir. Çünkü terör örgütü DHKP-C’yi destekliyor ve savcılarımızın şehit edildiğinde bundan mutlu oluyor. Eğer terör insanlık suçuysa -ki öyle -teröre destek veren Mirgün Cabas nasıl utanmadan ekranlara çıkabiliyor?

Yine “PKK terör örgütü değildir” diyerek HDP ve Kandil militanlığı yapan, PKK’ya minnet duyan Aslı Aydıntaşbaş, Kadri Gürsel her gün CNN Türk ekranlarında? Neredeyse yakında Kandil’e yerleşecek olan bu iki isim her ekrana çıktıklarında PKK’lı teröristlere selam sarkıtıyorlar.

Şirin Payzın ömründe bir kere bile “PKK terör örgütüdür” demedi, diyemedi. PKK’lıların ekranlarda kendilerine aklamalarına izin veriyor, PR’ını yaptırıyor. Aydın Bey, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ı CNN Türk canlı yayınında PKK’yı övdü. Spiker Nevşin Mengü İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki binasına düzenlenen terör saldırısının haberini aktarırken “Terör saldırısı demeyelim” diyerek PKK’yı himaye etti.

Yani Aydın Bey, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Ferit Şahenk ve Erdoğan Demirören’in terörü desteklediği gerekçesiyle kovduğu adamlar Doğan Holding’de iş bulup PKK, DHKP-C propagandasına kaldıkları yerden devam ediyor... Terör insanlık suçuysa, kanal ve gazetelerinizin izlediği politikalar bir çelişki değil mi? Siz teröre tavır alın, Akın İpek meselesinde olduğu gibi düzgün haberler yapın, biz sizi överiz. “Doğru yaptınız” deriz. Ama önce samimisiniz, değil misiniz bir görelim.