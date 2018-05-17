Star yazarı: AKP'de güç kirlenmesi var

Star yazarı Ardan Zentürk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın br dönem genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirilerini hatırlatarak "Bir 'güç kirlenmesi' var mı, var, zaten Erdoğan bunu 'metal yorgunluğu' olarak tanımlayalı aylar oldu. Bu süreçte yapılan il kongreleri bir değişim rüzgarı oluşturdu mu, yer yer belki, ama eh işte" dedi.

Zentürk, "Sayın Erdoğan, o listeyi kendiniz yapın" başlığıyla yayımlanan (17 Mayıs 2018) yazısında, "Çözüm, köklü kadro yenilenmesi, güvenlik süzgecinden geçmiş genç kadroların, daha fazla demokrasi, güçlü adalet ve özgürlükler için AK Parti’de kontrolü ele almasıdır" ifadesine yer verdi.

24 Haziran 2018'de yapılacak genel milletvekili seçimlerinde, yıllanmış kadrolarla, "bir türlü oturdukları makamları bırakmak istemeyen dinozor belediye başkanlarıyla vedalaşmak" gerektiğini söyleyen Zentürk, sözlerine şöyle devam etti:

"15 Temmuz akşamı, emperyalizmin 1 Dolar’lık askerlerinin karşısına dikilen millet, başlattığı direniş ruhunun takipçisidir ve bu işin kendini yenileyen bir kadro ile mümkün olabileceğine inanmaktadır. Millet AK Parti’den siyasetin tüm alanlarında, 'radikal reformcu, genç, son sözünü baştan söyleyen, biat kültürünü siyasetten söküp atan, fikri hür, vicdanı hür, beka mücadelesinin ön safında Erdoğan’a bile yer bırakmayacak ataklıkta' bir kadro bekliyor. Millet bunu hak ediyor."