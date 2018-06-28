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Star yazarı: AK Parti sarsıntı yaşıyor

"Meclis'te çoğunluğu kaybetmiş bir partiden söz ediyoruz, kimse, Erdoğan'ın gölgesine sığınmaya kalkmasın"

28 Haziran 2018 13:08

Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk, 24 Haziran seçimleri sonrası iki AKP teşikilat başkanının teşekkür etmesini değerlendirerek, siyasi pragmatizm örneğinden başka bir anlam ifade etmez. Zafer, R.Tayyip Erdoğan’ındır. AK Parti’nin düşünmesi gereken Erdoğan’a oy vermiş 5 milyon seçmenin neden partiye oy vermediğidir" dedi.

"AKP sarsıntı yaşıyor" başlıklı yazısında Zentürk, "Yüzde 7’lik oy kaybıyla Meclis’te çoğunluğu kaybetmiş bir partiden söz ediyoruz, kimse, Erdoğan’ın gölgesine sığınmaya kalkmasın. Seçmen, partideki herkeste FETÖ ile mücadelede “Erdoğan kararlılığını” aramaktadır. Testinin  kırılacağını seçimden önce söylemiş bir AK Parti dostu olarak gelinen noktanın “başarı” olarak değerlendirilmesini endişeyle karşılarım" ifadesini kullandı. 

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