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Star yazarı: 26 Aralık'ı bekleyedursunlar, ilkbahar aylarında FETÖ'nün öldüğünü ilan edeceğiz!

"Darbe girişimini 'NATO müdahalesine' dönüştürmek gibi bir 'heves' içindeydiler"

16 Aralık 2016 11:25

Star yazarı Ahmet Kekeç, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "Halk duruma el koydu, rezil darbe girişimini bastırdı. Bu kez, '10 Kasım'ı işaret etmeye başladılar. Finansmanını üstlendikleri Hillary’nin seçimi kazanacağını düşünüyorlardı. Akim kalan darbe girişimini 'NATO müdahalesine' dönüştürmek gibi bir 'heves' içindeydiler ve bunu gizleme gereği bile duymuyorlardı" görüşünü savundu. "Rezil olduklarıyla kaldılar. Şimdi de, '26 Aralık' diyorlar" diye yazan Kekeç, "FETÖ’cüler 26 Aralık’ı bekleyedursun. Ben de, Meclis’ten geçecek anayasa tasarısının halkoyuna sunulacağı İlkbahar aylarını bekliyorum. Bütün darbe girişimlerini bastırmış halk, o tarihte son sözünü söyleyecek ve 'beyin ölümü' gerçekleşmiş FETÖ’nün fizik olarak da öldüğünü ilan edecek" iddiasını ileri sürdü.

Ahmet Kekeç'in "Fetullah neden ‘26 Aralık’ı bekleyin’ dedi?" başlığıyla yayımlanan (16 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Fındık dalları yeşillenemedi.

Halk duruma el koydu, rezil darbe girişimini bastırdı.

Bu kez, “10 Kasım”ı işaret etmeye başladılar.

Finansmanını üstlendikleri Hillary’nin seçimi kazanacağını düşünüyorlardı. Akim kalan darbe girişimini “NATO müdahalesine” dönüştürmek gibi bir “heves” içindeydiler ve bunu gizleme gereği bile duymuyorlardı.

Rezil olduklarıyla kaldılar.

Şimdi de, “26 Aralık” diyorlar.

Bakıyoruz, yeryüzünde 26 Aralık tarihini anlamlı kılacak bir gelişme yaşanmış mı diye.

Marie Curie ve Pierre Curie radyumu keşfettiklerini ilan etmişler.

Sovyetler Birliği ilk süpersonik taşıma uçağını hizmete sokmuş.

Memenen’de yapılan “Kubilay anıtı” törenle ziyarete açılmış.

Lütfü Akad’a Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verilmiş.

İran’ın Kirman eyaletinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş.

Romancı Fakir Baykurt ve 7 arkadaşı 8’er yıl 10’ar ay hapse mahkûm olmuşlar.

Bir de, büyük Türk anchormanı Ali Kırca doğmuş... 1948.

FETÖ’cüler 26 Aralık’ı bekleyedursun...

Ben de, Meclis’ten geçecek anayasa tasarısının halkoyuna sunulacağı İlkbahar aylarını bekliyorum.

Bütün darbe girişimlerini bastırmış halk, o tarihte son sözünü söyleyecek ve “beyin ölümü” gerçekleşmiş FETÖ’nün fizik olarak da öldüğünü ilan edecek... Az sabır!

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