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Kültür-Sanat

Star Wars'un gişe hasılatı ne kadar?

Serinin 6 filminde toplam 4,4 milyar dolar hasılat elde edilmişti

06 Şubat 2016 00:02

Dünya genelinde geniş hayran kitlesine sahip Star Wars serisinin son filmi 'Güç Uyanıyor'un toplam gişe hasılatının cumartesi günü 2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Serinin yayın haklarını, Star Wars'un yaratıcısı George Lucas'tan 2012 yılında 4 milyar dolara satın alan Disney'den yapılan açıklamada, serinin son filminin ABD'de 900 milyon dolardan fazla hasılat yaparak, gişenin en çok kazandıran filmi olduğu duyuruldu.

Disney, Güç Uyanıyor'un cumartesi günü de dünya genelinde 2 milyar dolarlık gişe hasılatına ulaşmasının beklendiğini belirtti. Dünya genelinde bu meblağa Star Wars'tan önce sadece Avatar ve Titanik filmleri ulaşmıştı.

Bundan önceki 6 Star Wars filmi toplamda yaklaşık 4,4 milyar dolar hasılat elde ederken, 2005 yılında vizyona giren "Star Wars 3: Sith'in İntikamı" dünya genelinde 848 milyon dolardan fazla gelir sağlamıştı.

Serinin son filminin ise gişe hasılatının yanı sıra karakterlerin oyuncakları, maskeleri ve giyim eşyaları gibi yan ürünlerle 9,6 milyar dolarlık ekonomik kazanç oluşturması bekleniyor. 

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