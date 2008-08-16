Star Wars'u bir de böyle izleyin

Yeni “Star Wars” filmi ile ilgili en çok dikkat çeken nokta, serinin ilk animasyon yapımı olması. Hatta meraklılarını sevindirecek başka bir haber verelim, bu aslında sonbahardan itibaren televizyonda başlayacak dizinin başlangıcı. Cartoon Network ve TNT’den yayımlanacak. Bu kanallar Türkiye’de de olduğuna göre biz de heyecanlı bekleyişe geçebiliriz.



Hikaye şöyle: Jedi Savaşçıları, Galaksi Cumhuriyeti’nde Bölücülerle ve sayıları gitgide artan robot (droid) ordularla mücadele etmektedir. Anakin’in ve öğrencisi Ahsoka Tano’nun suç patronu Hutt Jabba’yla karşı karşıya gelmelerini sağlayacak bir görevleri vardır. Kont Dooku ve sinsi ajanları da onların başarısız olmaları için çalışmaktadır. Bu arada, Klon Savaşları’nın ön cephelerinde, Obi-Wan Kenobi ve Yoda karanlık güçlere karşı kahramanca direnmektedir.

Bundan 31 yıl önceki ilk filmde Luke Skywalker ile Prenses Leia arasında geçen bir konuşmada duyulan ve merak konusu olan Klon Savaşları anlatılıyor bu filmde. Savaşların tarihi de Bölüm II ile Bölüm III arasında bir yerlere denk geliyor.



Seslendirenler arasında daha önceki filmlerde izlediğimiz sadece üç isim var: Samuel L. Jackson, Christopher Lee ve Anthony Daniels. En çok da Yoda’yı seslendiren Frank Oz’un olmaması fanatikleri şaşırttı. “Star Wars”un hikayesini ve karakteri yaratan, yapımcı, serinin her şeyi George Lucas; Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie Portman gibi ünlülerin olmamasını “Hem zamanlar uymadı hem de sadece seslerine bu kadar para vermek çok lazım değil” diye özetlenebilecek bir biçimde açıklıyor.



“Star Wars: Klon Savaşları / Star Wars: The Clone Wars”



Yönetmen: Dave Filoni

Seslendirenler: Matt Lanter (Anakin Skywalker), Ashley Eckstein (Ahsoka Tano), James Arnold Taylor (Obi-Wan Kenobi) Senaryo: Henry Gilroy, Steven Melching, Scott Murphy Müzik: Kevin Kiner