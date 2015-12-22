Star Wars'tan tarihi rekor; açılış haftasında 238 milyon dolarlık hasılat

Disney yapımı ‘Star Wars: Güç Uyanıyor’ (Star Wars: The Force Awakens), gösterime girer girmez gişe rekorlarını da alt üst etti. Unutulmaz bilimkurgu serisinin yedinci filmi ‘Star Wars: Güç Uyanıyor’, sadece Kuzey Amerika (ABD ve Kanada) sinemalarında üç günde 238 milyon dolar hasılat elde ederek tüm zamanların ‘açılış haftasonu’ gişe rekorunu kırdı. Önceki rekor 208 milyon dolarla ‘Jurassic World’a aitti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, dünya genelindeki açılış hasılatı daha şimdiden 517 milyon doları aşan ‘Star Wars: Güç Uyanıyor’un rekoru ‘açılış haftasonu’yla sınırlı değil. Perşembe günkü özel gösterimde 57 milyon dolar rekor hasılat elde eden ‘Star Wars: Güç Uyanıyor’, cuma günü ise Kuzey Amerika’da 120 milyon dolar hasılatla ‘açılış günü’ rekorunu da kırdı. Önceki açılış günü rekoru 91 milyon dolarla ‘Harry Potter 2’ye aitti.

‘Star Wars: Güç Uyanıyor’un bu gişe performansıyla toplamda tüm zamanların en çok izlenen filmleri arasında ilk üçe gireceği tahmin ediliyor. Dünya genelinde toplam gişe hasılatı rekoru 2.7 milyar dolarla ‘Avatar’ın elinde bulunuyor. ‘Titanic’ 2.1 milyar dolarla ikinci, ‘Jurassic World’ ise 1.6 milyar dolarla üçüncü sırada.