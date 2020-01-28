Star Wars'un Luke Skywalker'ı, The Witcher'ın Vesemir'i mi olacak?

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Netflix'in en çok izlenen biri olan The Witcher'ın ikinci sezonunda uyarlandığı kitaptan hangi karakterlerin yer alacağı merak konusu oldu. Dizinin birinci sezonunun son bölümlerinde The Witcher serisinin ana karakteri Geralt'ın akıl hocası Vesemir'in adı geçmişti, ancak karakterin kendisi görülmemişti.

Dizinin yapımının açıklanmasından bu yana The Witcher hayranları Vesemir'in Star Wars serisinin Luke Skywalker'ı Mark Hamill tarafından canlandırılması için çağrıda bulunuyordu.

Dizinin yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich, IGN'e yaptığı açıklamalarda, "Mark projenin ve benim hep ilgimi çeken bir isim oldu. Henüz menejeriyle görüşmedik çünkü o rol için kast yapmaya başlamadık. Şu anda internette olanlar ve hayranların tepkileri çok hoşuma gidiyor. The Witcher'ın ne kadar büyük bir hayran kitlesi olduğunu gördük, buna Star Wars hayranlarını eklersek beynim patlayabilir" dedi.

Hamill 2018'de "Vesemir'i kendisinin canlandırması gerektiği" ile ilgili bir Twitter paylaşımına yanıt vererek, "Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama benim tarafımdan canlandırılması gerektiğine katılıyorum" yazmıştı. Ünlü oyuncu kendisinin rolü oynayabileceği ile ilgili iddiaların tekrar gündeme gelmesiyle, "Bunun ne olduğu hakkında hâlâ hiçbir fikrim yok ama benimle Vesemir'i oynamam için iletişime geçmediklerini biliyorum... henüz. Menejerimi arayın" ifadelerini kullandı.