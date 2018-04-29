T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Star Wars hayranları Prenses Leia rolü için Meryl Streep'i istiyor

Yıldız Savaşları (Star Wars) hayranları, Skywalker efsanesinin sona ereceği Star Wars: Episode 9 filminde Prenses Leia'yı 3 Oscar ödüllü Meryl Streep'in oynaması için imza kampanyası başlattı. Prenses Leia'yı canlandıran Carrie Fisher Aralık ayında hayatı

29 Nisan 2018 20:30

Yıldız Savaşları (Star Wars) hayranları, Skywalker efsanesinin sona ereceği Star Wars: Episode 9 filminde Prenses Leia'yı, Aralık ayında hayatını kaybeden Carrie Fisher'ın yerine Meryl Streep'in canlandırması için imza kampanyası başlattı.

İmza kampanyasında, yapımcı şirket Walt Disney'e ve yönetmen Jeffrey Jacob Abrams'a çağrı yapılıyor.

Kampanyada, "Prenses Leia, Yıldız Savaşları'nda ve sinema tarihinde ikonik bir karakter oldu. Pek çoğumuza kadınların güçlü, kararlı ve 'Jabba the Hutt'ın (serideki karakterlerden biri) kölelerinden çok daha fazlası olduğumuzu anlattı" deniyor.

Meryl Streep'in bu rolü üstleneceğine dair söylentilerin ardından başlatılan imza kampanyasında ünlü Amerikalı aktris rol için "ideal aday" olarak tanımlanıyor.

Kampanya metni şöyle devam ediyor:

"3 Oscar ödülü ve 20 adaylıkla (muhtemelen önümüzdeki yıl 21 olacak) oyunculuktaki başarıları çoktan tasdik edildi.

"Carrie Fisher'ın yakın arkadaşı olarak Leia'yı oynamak Meryl Streep üzerinde çok büyük bir baskı yaratabilir.

"Ancak Yıldız Savaşları'nın 9'uncu filminde Carrie Fisher'ın mirasını taşıyabilmesi için en büyük umudumuz o."

İmza kampanyasında, Meryl Streep'in, Carrie Fisher'in yazdığı 1990 yılına ait Yaşamın Kıyısından Kartpostallar filmindeki performansına da atıfta bulunuluyor.

"Yaşamın Kıyısından Kartpostallar'da Meryl Streep, Suzanne Vale karakterini oynuyor ve bu kişide Carrie Fisher'ın kendisini anlattığı tahmin ediliyor.

"Bu yüzden, Meryl Streep'in filmdeki performansı, Carrie Fisher rolüne soyunmuş hali olarak da görülebilir.

"En İyi Kadın Oyuncu ödülü için Akademi Ödülleri'ne aday gösterilmesinin yanı sıra bu film Meryl Streep ve Carrie Fisher arasında yakın arkadaşlığın doğmasıyla da sonuçlandı."

İmza kampanyası metni şu sözlerle son buluyor:

"Güç Carrie Fisher, Meryl Streep ve Prense Leia'nın yanında olsun."

Kampanyanın 8 bin 500 imzacısı var ancak bütün Yıldız Savaşları hayranları fikre sıcak bakmıyor.

İmza kampanyası hakkında tweet atan bir kişi "Sadece hayır değil, ASLA VE KAT'A OLMAZ! Bu rolde değişiklik yapamazsınız. Asla" demiş.

Bir başka kişi ise "Korkunç bir fikir ısmarlayan mı oldu? İşte gelmiş" yorumunun yapmış.

Meryl Streep'ten ya da filmin yapımcı ve yönetmeninden ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Prenses Leia'nın 2019'da vizyona girecek yeni filmin merkezinde yer aldığı ancak ölümünden sonra filmin senaryosunda değişikliklere gidileceği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yıldız SavaşlarıWars)SkywalkerStar Wars: EpisodePrenses LeiaOscarMeryl StreepCarrie Fisher AralıkPrenses Leia AralıkCarrie FisherWalt DisneyJeffrey Jacob AbramsKampanyadaLeia Yıldız SavaşlarıPekHuttStreep

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24