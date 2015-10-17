Star Wars gerçek oldu: Galaksimizin ücra köşesinde bir 'Ölüm Yıldızı’ mı var?

Tuhaf bir yıldız keşfeden uzay araştırmacıları bu yıldızın esrarını çözemiyor.

Dünya’dan 1,480 ışık yılı uzaklıktaki KIC 8462852 isimli yıldız 2009 yılında Kepler Uzay Teleskobu tarafından gözlenmişti. Fakat araştırmacılar yıldızın neden öngörülemeyen miktarlarda ışık dalgalanmaları yaydığını açıklayamıyordu. Uzun araştırmaların sonunda araştırmacılar yıldızın uzaylılar tarafından oluşturulan bir "mega yapı" tarafından gizlenmiş olabileceğini düşünüyor.

ABD Yale Üniversitesi'nden Dr. Tabetha Boyacıyan; "Daha önce hiç bu yıldıza benzer bir şey görmemiştik." diye belirtiyor.

Bilim-kurgu filmlerinin başlıca serisi Star Wars filmlerinde, karanlık gücün imparatorluğu ‘Ölüm Yıldızı’nın yakınında her biri bir ay büyüklüğünde iki büyük küresel uzay istasyonu kurarak, yıldızın enerjisini emer.

Bir bütün yıldızdan güç emme teorisine gerçek evrenimizde de “Dyson Küresi” deniyor.

Bu kuramı ilk olarak 1960’ta teorik fizikçi Freeman Dyson, bir ‘bütün yıldız’ın etrafında bir uydu bulutu, bir uzay gemisi ya da bir kabuk inşa ederek enerjisini emecek bir yöntem olarak önermişti.

Olası tüm sebeplerin üzerinden geçerek tümünü çürüten ekipten bazı araştırmacılar Dyson Küresi teorisini benimseyerek yıldızın doğal olmayan bir obje kümesince gizleniyor olabileceğini öne sürüyor.

Bu araştırmacılardan Penn State Astronomu Jason Wright şöyle söylüyor:

“Uzaylılar her zaman en düşük olasılık verilecek varsayım olmalıdır. Fakat bu inşa edilmesini ancak dünya dışı bir medeniyetten bekleyebileceğiniz bir şey.”

Yıldızı perdeleyen bir Dyson Küresi varsa bile, bilim insanları bu kürenin Dünya’dan tespit edilebilecek kadar büyük miktarda kızılötesi radyasyon yayması gerektiğini öngörüyor. Oysa yıldızın ışıması beş ila seksen gün aralığında en parlaktan %20’lere kadar azalmış.

Çürütülen kuramlardan güçlü bir tanesi bunun yeni bir asteroid veya bir kuyrukluyıldız kümesi olabileceği idi.

Yale Üniversitesi’nden Dr. Boyacıyan "Gerçekten tuhaftı. Önce verilerin kötü olduğunu veya gemide bir sarsılma olmuş olabileceğini düşündük, ama her şey kontrol edildi." diye anlatsa da keşfin bir kuyrukluyıldız kümesi olabileceği ihtimali üzerinde durmakta ısrar ediyor.

Penn State Astronomu Jason Wright ise ilginç olan diğer kuramı benimsiyor ve kapsamlı araştırma için Berkeley Dünyadışı Akıllı Yaşam (SETI) Enstitüsü ile birlikte çalışmayı seçiyor.