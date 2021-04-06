Star Wars evrenine felsefi okumalar: İyi bir Jedi nasıl yaşar?

T24 Kültür-Sanat

Beykoz Kundura’nın bu yıl başlattığı ve ilki ‘Yapay Zeka’ temasıyla gerçekleşen düşünce platformu FelsefeLab, bu ay Star Wars okumaları ile devam ediyor.

Dr. Umut Eldem’in eşliğinde yapılan ve kavramları felsefi yöntemlerin izinde anlamaya ve okumaya davet ettiğini söyleyen FelsefeLab, George Lucas’ın 1977’de çektiği ‘A New Hope’ filmi ile başlayıp evrenini televizyon dizileri, animasyonlar ve çizgi romanlarla genişleten, yalnızca bilimkurgu sinemasını değil, edebiyattan televizyona, modadan siyasete ve popüler kültüre, birçok alanı derinden etkilemiş Star Wars serisini metafizik, siyaset ve etik temaları etrafında yorumlayacağını belirtti.

6 Nisan Salı akşamı saat 21:00’de ‘Güç Bizimle mi?’ adlı sohbetle başlayacak seri, 20 Nisan’da ‘Karşı mı ayna mı? İmparatorluk ve İsyancılar’ ile devam ederken, Star Wars Günü olan 4 Mayıs’ta da ‘İyi bir Jedi Nasıl Yaşar?’ adlı konuşmayla sona erecek.

Ücretsiz gerçekleşecek FelsefeLab konuşmaları beykozkundura.com’da izlenebilecek.