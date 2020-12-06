Star Wars dizisi Cassian Andor'un çekimleri başladı

Star Wars dizisi Cassian Andor'un çekimlerinin başladığını projenin yıldızı Diego Luna açıkladı.

The Mandalorian, Disney Plus'ta devam ederken, iki yeni Star Wars dizisi daha geliyor.

Dizinin yıldızı Diego Luna, "Küçük bir şey, bazı arkadaşlarla kısa bir film" için Londra'da olduğunu dile getirdi.

NTV'de yer alan habere göre, Star Wars zaman çizelgesinde yan filmin nerede kurulduğundan bahseden Luna, "Bu tuhaf bir şey, temelde Rogue One'ı anlamak için bilmeniz gereken her şey var. Önceki karakterin hikayesi bu. Söylersem sonunu bozabilirim, sanırım" dedi.