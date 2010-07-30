-STAR TV'YE RTÜK'TEN PARA CEZASI ANKARA (A.A) - 30.07.2010 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk'ün Samsun Adliyesinden çıkışında uğradığı yumruklu saldırının görüntülerini 3 gün süreyle ana haber bültenlerinde 65 kez ekrana getiren Star TV'ye 250 bin lira para cezası verdi. RTÜK'ün kararına dayanak olan uzman raporunda, Ahmet Türk'ün yumruklanma görüntülerinin, 12 Nisanda 28, 13 Nisanda 22 ve 14 Nisanda 15 kez arka arkaya olmak üzere, üç gün süreyle ana haber bültenlerinde 65 kez yayınlandığı belirlendi. Raporda, ''Yayın Kuruluşu bahsedilen olayı, tasvip edilemez bir saldırı yorumlamasıyla vermiştir. Buna rağmen yayıncı kuruluş söz konusu olayı haber verme sorumluluğu ve haberin kapsamını aşacak şekilde aşırı tekrarlarla vermiş ve yayıncı sorumluluğunu yerine getirmemiştir'' denildi. Ayrıca, haberlerin verilişi sırasında, yayın kuruluşu tarafından söz konusu şiddet olayının kınanması yönündeki vurguların yanı sıra, vatandaşların tahrik edilmesine yol açabilecek bir yayın yapıldığı, dolayısıyla ''Yayınların şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması'' ilkesinin (4/v) ihlal edildiği görüşüne yer verildi.