Star TV ve NTV'ye, Victoria's Secret cezası: İç çamaşırı defilesi Türk geleneği değildir

Radyo Televizyon Üst Kurulu, (RTÜK) Star Tv ve NTV'ye yılbaşı gecesi yayınlanan Victoria's Scret defilesinin tanıtım filmi nedeniyle ceza kesti. RTÜK cezasına, yılbaşı tanıtımında Victoria's Secret mankenlerinin Türk müziği eşliğinde dans etmesi ve görüntülerdeki "bir gelenek devam ediyor" anonsunun neden olduğu belirtiliyor.

“Bir gelenek devam ediyor” anonsu ceza getirdi

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'nde Şube Müdürü olarak görev yapan Muhammet Mahmud Ötegen, "Bu reklamda Victoria's Secret Fashion Show mankenleri yer almakta, kıyafetleri ve dansları ile dansözvari oyunlar yayınlandıkları saat dilimine bakıldığında uygun olmayan bir içerik olarak bizleri ve aileleri, çocukları rahatsız etmektedir" şikayeti ile RTÜK'e başvurdu.

“İç çamaşırı defilesi Türk geleneği değildir”

RTÜK, hazırladığı raporunda, "Reklam yayını, hem iç çamaşırlı manken görüntüsü içermesi hem de kullanılan geleneksel Türk müziği ve metni ile izleyicilere, Yılbaşı gecesi iç çamaşırı defilesi izlenmesi Türk geleneğiymiş gibi bir imaj içermektedir. Yayınladığı saat itibariyle çocuk ve genç izleyiciler için uygun içerikte olmadığı düşünülmekte olup, tanıtım yapılan programda kullanılan akıllı işaretler de bunu göstermektedir" dedi. Bu reklamdan dolayı "çocuk ve gençlerin gelişimlerinin olumsuz etkileneceğini vurgulayan raporda, yayınların çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar veremeyeceği ilkesinden dolayı cezalandırılması istendi. Oy çokluğuyla uyarı cezası verildi.