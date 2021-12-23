Star TV'nin yeni başlayan dizisi için erken final iddiası

Bu sezon ekranlara veda eden Star TV dizilerine bir yenisi daha ekleniyor. Ekran yolculuğuna iddialı başlayan ancak kısa bir süre sonra Star TV’nin en talihsiz dizisi olarak gösterilen Annemizi Saklarken dizisinin final yapacağı öne sürüldü.



Star TV’nin reyting kurbanı olan dizileri; Kazara Aşk, Menajerimi Ara, İyi Günde Kötü günde, Sana Söz, Ada Masalı ve Benim Hayatım bu sezon final yaptı.

Annemizi Saklarken dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Hande Doğandemir, Kutsi ve Yeşim Ceren Bozoğlu’nun başrolünde yer aldığı Annemizi Saklarken, izleyicilerden geçerli not alamadı.

Annemizi Saklarken, 3. bölümü ile ilk 10 program arasına giremedi. Totalde 19. sırada yer alan dizi, AB grubunda ise 15. oldu. Dizinin düşük reytingleri Annemizi Saklarken’in adım adım finale gittiğine işaret ediyor.