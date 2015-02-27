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Mr. Spock hayatını kaybetti

Uzay Yolu'nun efsane karakterini canlandıran Leonard Nimoy, tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yumdu

27 Şubat 2015 21:33

Ülkemizde 'Uzay Yolu' olarak yıllarca yayınlanan Star Trek dizisinin efsane karakteri Mr. Spock'u canlandıran Leonard Nimoy, tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti.

Nimoy'un eşi Susan Bay Nimoy'un New York Times gazetesine verdiği bilgiye göre efsane aktör, solunum yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Bu hafta başında ağırlaşarak hastaneye kaldırılan aktörün 30 yıl önce bıraktığı sigara, hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Leonard Nimoy 1966-1969 yılları arasında çekilen orjinal Uzay Yolu dizisinde Mr. Spock karakterini canlandırmıştı.

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