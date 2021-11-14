Star Trek yıldızıyla uzay yolculuğuna çıkmıştı; ABD'li iş insanı uçak kazasında hayatını kaybetti

Star Trek yıldızı William Shatner ile geçen ay uzay yolculuğuna çıkan ABD'li iş insanı Glen de Vries, uçak kazasında hayatını kaybetti.

BBC'de yer alan habere göre, iş insanı Glen de Vries, ABD'nin New Jersey eyaletinde, içinde bulunduğu tek motorlu uçağın ormanlık alana düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Uçakta kendisiyle birlikte olan Thomas Fischer da yaşamını yitirdi.

De Vries, geçen ay Amazon kurucusu Jeff Bezos'un uzay aracıyla uzay yolcuğu yapan ekibin içindeydi.

Bezos, De Vries'in ölümü üzerine baş sağlığı dileklerini iletti.