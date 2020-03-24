Star Trek yıldızı Patrick Stewart'tan Koronavirüs günlerinde her güne bir Shakespeare sonesi

Star Trek filmi yıldızı Patrick Stewart, yeni tip Koronavirüs salgınında eve kapananlar için her güne bir Shakespeare sonesi okumaya karar verdi.

Stewart üç gün önce instagram hesabından William Shakespeare’in 116’ncı sonesini okuduğu videoyu paylaştı. Royal Shakespeare Company’de uzun yıllar sahneye çıkan oyuncu geri dönüşlerden çok memnun olduğunu söyleyerek devam etme kararı aldı.

"Her güne bir sone doktoru uzak tutar"

Birinci soneden okuma yapmaya başlayan Sir Patrick Stewart videonun altına şunları yazdı: 1940’lı yıllarda ben çocukken annem önüme meyve dilimleyip koyardı. Ve bana günde bir dilim elma doktoru uzak tutar derdi. Şimdi de günde bir sone doktoru uzak tutar. Başlıyoruz Sone 1…"