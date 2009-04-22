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Kültür-Sanat

'Star Trek', 8 Mayıs’ta sinemalarda

J.J. Abrams'tan, tüm zamanların en büyük uzay macerası 'Star Trek'e yepyeni bir bakış… 8 Mayıs'ta sinemalarda

22 Nisan 2009 03:00

“Mission: Impossible III”, “Lost” ve “Alias”in yönetmeni J.J. Abrams ve “Transformers”, “”MI: III”ün senaryo yazarları Roberto Orci & Alex Kurtzman’dan, tüm zamanların en büyük uzay macerası “Star Trek”e yepyeni bir bakış…

Filmin konusu şöyle: Galaksinin kaderi iki sıkı rakibin elindedir. Bir tarafta Iowa’daki çiftlikte doğup büyümüş, serseri ruhlu, heyecan ve macera arayan genç James T. Kirk, diğer tarafta ise her türlü duygusallığı reddeden mantık bazlı bir toplumda yetişmiş olan Spock vardır. Daha önce hiç gidilmemiş, tehlikelerle dolu yolculukta mürettebatı yönetebilmek, ikisi arasında oluşacak sıra dışı güçlü dostluğa bağlıdır.

“Star Trek”in unutulmaz karakterlerini bu kez yepyeni ve genç bir kadro canlandırırken film izleyiciyi daha önce hiç gitmediği yerlerde maceradan maceraya sürükleyecek.

FİLMİN KÜNYESİ

Oyuncular: John Cho, Ben Cross, Bruce Greenwood, Simon Pegg, Chris Pine, Zachary Quinto, Winona Ryder, Zoe Saldana, Karl Urban, Anton Yelchin, Eric Bana, Leonard Nimoy
Yönetmen: J. J. Abrams
Senaryo: Roberto Orci, Alex Kurtzman
Yapımcılar: J. J. Abrams, Damon Lindelof
Yapım Stüdyosu: Paramount Pictures
Tür: Bilimkurgu



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