Star: PKK'ya ABD füzesi geliyor

Hükümete yakınlığıyla bilinen Star gazetesi, ABD'nin iktidarın PKK'nın uzantısı olmakla suçladığı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kürt güçlerinden oluşan PYD'ye hava savunma sisteminde etkili Stinger füzesi (Manpads) göndermeye hazırlandığı iddia edildi. Mayıs ayında yayımlanan bir videodaki görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait olduğu ileri sürülen Cobra tipi bir helikopterin omuzdan atılan SA-18 tipi MANPAD ile düşürüldüğü görülmüştü.

Çukurca'daki helikopter PKK'nın MANPADS füzesiyle mi düşürüldü?

Star gazetesinde yer alan iddia şöyle:

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı’na karşı olan ve Ankara’nın tüm uyarılarına rağmen terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’ye silah yardımında bulunan ABD, skandal bir yardım kararına daha imza attı. star gazetesinin haberine göre Amerikan Senatosu, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) altında kamufle olan PYD/PKK örgütüne SSCB’nin Afganistan işgalinin sona ermesinde önemli rol oynayan uçak ve helikopterlere karşı omuzdan atılan (manpads) Stinger füzeleri verilmesini oyluyor. Geçen hafta 375’e karşı 34 oyla ABD Temsilciler Meclisi’nden geçen PYD/PKK’ya Stinger verilmesi kararı önceki gün de Senato’da 92’ye karşı 7 oyla son halini aldı.

Kesin gözüyle bakılıyor

Salt çoğunluğun yeteceği karar oylaması sonucunda da ABD yönetiminin DEAŞ ile mücadele ettiği gerekçesiyle Türkiye’yi bölmeye amaçlayan PYD/PKK’ya Stinger verilmesinin kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Suriye’nin kuzeyinde bazı bölgeleri kontrol eden PYD/PKK’ya karşı ne ABD, ne Esad yönetimi ne de Rusya tarafından bir hava saldırısı tehdidi bulunmuyor. DEAŞ’ın ise uçak ve helikopteri bulunmuyor. Sadece bölgede askeri faaliyet yürüten TSK, PYD/PKK’ya karşı hava harekatı düzenliyor. ABD’nin PYD/PKK’ya Stinger füzesi vermesi, terör örgütünün de bu füzeleri kendisine hava akınları düzenleyen TSK’ya karşı kullanabileceği anlamına geliyor. PYD’nin Stinger’ları PKK’ya vermesine de kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda, Stinger’ların Suriye, Irak ve Türkiye’de PYD/PKK karşı hava destekli operasyonlar düzenleyen Türk güvenlik güçlerine karşı kullanılabilme riski oluşuyor.

5 km menzilli

MANPADS (STINGER): Omuzdan ateşlenen, hedeften yayılan kızılötesi ve mor ötesi ışınlarla yönelen, pasif güdümlü hava savunma füze sistemine verilen isim. Bu sistem; helikopter, keşif uçakları, İHA’lara karşı kullanılıyor. 5 km’lik alanda etki. SSCB’nin Afganistan işgalinin bitmesinde de etkili oldu. Afgan mücahitlere verilen Stingerlar, Sovyet helikopterlerini vurmuştu. Bu da savaşın gidişatında belirleyici olmuştu.

Uzmanlar ABD'nin hamlesini değerlendirdi

Abdullah Ağar (Güvenlik Uzmanı): Bu silahların YPG’ye veriliyor olması Türkiye ile ilgili bir konu. Şu an YPG üzerinde Türkiye dışında hava tehditi üreten unsur yok. YPG bu silahları kime karşı kullanacak, kendisini tehdit eden Türkiye’ye karşı kullanmasına dair bir yığınak sağlanmış olacak. Rus menşeili silahlarla PKK’nın veya YPG’nin Türkiye üzerinde üretmiş olduğu tehdit bu sefer Amerikan, NATO menşeili silahlarla üremeye başlayacak. DEAŞ ve Esad gerekçe gösterilerek Türkiye’nin yapacağı operasyonlara kısıtlama getiriliyor. Bunu böyle okumak lazım. Sonuçta Fırat Kalkanı Harekatı’nda biz hava unsurlarını çok etkili kullanıyoruz. Böylece PKK/YPG/SGD bizim hava unsurlarımıza karşı bir caydırıcılık üretmiş olacak.

Güneydoğu’da kullanılabilir

Abdurrahman Mustafa (Suriye Türkmen Meclisi eski Başkanı): Bugüne kadar PYD’ye, ne rejimdem, ne koalisyondan ne de Rusya’dan hava saldırısı veya tehdidi olmadı. PYD, bu ülkelerin zaten müttefiği. Bu silahların Suriye ve Güneydoğu’da Türkiye’ye karşı kullanılacağı görülüyor. Ayrıca Türkiye belki ileride Fırat Kalkanı çerçevesinde önemli bir operasyon yapabilir, dolaylı olarak PYD bu operasyon öncesi silahlandırılıyor. Türkiye’yi hedef alan bir karardır bu. PKK’ya karşı yapılan operasyonlarda Koalisyon Güçleri’nin PYD’ye verdiği NATO silahları çıkıyor. Dolayısıyla bu füzeler de aynı şekilde Doğu ve Güneydoğu’da Türkiye’ye karşı kullanılabilir.

"Suriye’de ilerlemeyi zorlaştıracak hamle"

Arda Mevlütoğlu (Savunma Araştırmacısı): Ruslar ya da Suriye rejimi PYD’ye çok fazla ilişmiyorlar, dolaylı ittifak var aralarında. Bu örgüte böyle bir silahın verilmesi özellikle helikopterlere karşı ya da alçaktan uçan uçaklara karşı onların ciddi bir savunma kabiliyetine ulaşmasını sağlar. Dolayısıyla bizim açımızdan bir tehdit olacaktır. Bu Türkiye’nin Suriye’deki harekatının ilerlemesini zorlaştırmak için bir hamle olarak algılanabilir. Buna karşı Türkiye’nin kendi hamlelerini yapması beklenebilir. PKK, Suriye’de aldığı bu silahları bizim sınırlarımız içinde de kullanabilir. Bu tür örgütlerle sahada en kullanılan sistemlerin başında taarruz ve genel maksat helikopterleri geliyor. Bu silahların da asıl hedefleri bunlar. Sıkıştırılan terör örgütüne bir rahatlama sağlanabilir bu silahlarla.