Star: PKK, yazarımız İlhami Işık'ın kızının evine saldırdı, tehdit mesajı gönderdi

Star gazetesi, yazarları İlhami Işık’ın kızının evine PKK tarafından saldırı düzenlendiğini yazdı. Haberde, saldırganların, Işık'a torununun telefonundan bir de tehdit mesajı gönderdiği belirtildi.

Star'ın haberine göre saldırı şöyle gelişti:

"Işık’ın kızına ait Batman’daki ev teröristlerin saldırısına uğradı. Gece saat 22.30 sıralarında eve giren ve evde kimseyi bulamayan saldırganlar her tarafı dağıttı. Saldırganlar, evde buldukları torununun cep telefonunda Işık’a; 'En kıymetlini toprak altında görmek istemiyorsan ayağını denk al, bu sadece bir uyarı bir dahakine evdeki herkes ölür. YDG-H' şeklinde bir tehdit mesajı gönderdi. Işık’ın damadının Batman’daki dükkanın da daha önce PKK'lılarca yakıldığı öğrenildi."

"Bizi yıldıramazlar"

Işık, "bu tür saldırılar beni yıldıramaz" dedi. "Çocuklar Üşümesin" adlı sosyal sorumluluk projesiyle ihtiyaç sahibi çocukları giydiren Işık, Perşembe günü futbolcu Gökhan Töre ile birlikte gideceği Diyarbakır'da 1500 çocuğu da giydirecek. Işık, "Onların istediği fakirlik. Belki de esas hedefleri Diyarbakır ziyaretimi engellemekti ama gideceğim" dedi.