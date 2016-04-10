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Politika

Star: 'Paralelle mücadele' görevi Akdoğan'a verildi, 41 ilde bekleyen 400 soruşturma operasyona dönüşecek

"FETÖ'cü polis ve yargıdaki kolların engellemeye çalıştığı dosyalara hız verilecek"

10 Nisan 2016 14:34

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Star gazetesi, Fethullah Gülen cemaatine atfen iddia edilen "FETÖ" kapsamında 41 ilde rafta beklediği öne sürülen 400 soruşturmanın operasyona dönüşeceğini ileri sürdü. Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılan "Paralelle Mücadele" zirvesi sonrası, "legal görünümlü illegal yapılarla" mücadele görevinin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'a verildiğini yazan Star'ın haberinde, "Devlet içinden temizlemeye çalıştığı, ancak yine FETÖ'cü polis ve yargıdaki kolların engellemeye çalıştığı dosyalara hız verilecek" ifadeleri yer aldı.

"Türkiye'nin felaketin eşiğinden döndüğünü" öne süren Yalçın Akdoğan, şunları söyledi:

“Bu konuda hukuk içinde ama topyekun, amasız, amansız bir mücadele yürütülmesi gerekiyor. Bundan sonraki süreçte de bu yapının tamamen etkisizleştirilmesi, yani devlet içerisine sızmış bütün unsurlarıyla tasfiye edilmesi, zehir kusmasının engellenmesi, zararının tamamen sıfırlandırılması büyük önem taşıyor. Son dönemde Paralel Yapı'nın, Türkiye düşmanları ile adeta şer cephesi kurduğunu, aleyhte faaliyetler içine girdiğini de biliyoruz. Bu yüzden Paralel Yapı ile mücadele Türkiye için ulusal güvenlik meselesi haline gelmiş durumda."

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