Star: Paralel yapı, silikon maskelerle olmayan videolar üretebilir!

30 Mart seçimlerine kısa bir süre kala iktidar partisinden bazı isimlerin seks kasetlerinin internete sızdırılabileceği iddiaları konuşulurken, Star gazetesi, Başbakan Tayyipğ Erdoğan’ın “paralel yapı” dediği Gülen cemaatinin silikon maskelerle olmayan videolar üretip piyasaya süreceğini yazdı.

Star gazetesi, kişilere bire bir benzeyen ve kullanılabilir bir silikon maske yapılabileceği iddiasını Discovery Channel’da yayınlanan “Efsane Avcıları” (Mythbusters) adlı programda, “Görevimiz Tehlike” filminde de görülen maskelerin gerçekliğini sorguladığı bölüm üzerinden temellendirdi.

Star gazetesinde yer alan, “Silikon maske yöntemli video ile itibar suikasti” başlıklı haber şöyle:

Sosyal medyadan yeni kumpas sinyalleri veren paralel örgütün maskesi düştü. Montaj ses kayıtları ile itibar suikastine kalkışan örgütün yeni yöntemi, olmayan videoları silikon maske ile üretmek.

Paralel yapı montaj ses kayıtlarının ardından görüntü yayınlayacağını sosyal medya üzerinden duyururken, Hollywood'da uygulanan 'silikon maske' yöntemi, olmayan bir videonun üretilebileceğini ortaya koydu. Örgüt itibar suikasti için bu yöntemi de kullanacak.

Birbirlerinin yerine geçtiler

Belgesel kanalı Discovery Channel'de yayınlanan Mythbusters adlı programın sunucuları Adam Savage ve Jamie Hyneman, “Görevimiz Tehlike” filmlerindeki maske sahnelerinin gerçekliğini sorguladı. Kendilerinin silikon maskelerini yaptıran ikili birbirlerinin maskelerini takarak ve kıyafetlerini giyip kimlik değiştirdi.

Tanımak imkansızlaşıyor

Kendilerini tanıyan insanların karşısına çıkan iki sunucunun yüzlerinin gerçek olmadığnıı 1,5 metreye gelinceye kadar kimse anlayamadı. Böylece programın sonunda herhangi birisinin maskesini kullanarak, onu tanıyan insanları bile yanıltmanın mümkün olduğu ortaya çıktı.

Fotoğrafı olması yeterli

Silikon maske için maskesi çıkarılacak kişinin değişik açılardan fotoğraflarının çekilimesi yeterli olabiliyor. Bu maskeyi benzer fiziksel özelliklerde biri taktığında aradaki farkı bir video ortamında anlamak imkansız hale geliyor.

Orijinal ses üretilebiliyor

Cüneyt Özdemir'in eşi Zeynep İnanoğlu'nun 2008'de tez konusu yaptığı sistemle, 'Ses dalgalarından orijinal ses üretilmesi' ilk kez1999'da ABD'nin Los Alamos laboratuvarında kanıtlanmıştı. Bu çalışmayla sese duygu bile yüklemenin mümkün olduğu ortaya çıkmıştı.

Sunucular birbirlerinin kimliklerine büründü

Dünyanın pek çok ülkesinde yayınlanan Discovery Channel'ın Mythbusters adlı programının sunucuları Adam Savage ve Jamie Hyneman, Görevimiz Tehlike filmlerinde kullanılan "silikon maske" makyajıyla, izleyicilerin karşısına çıkarak karşılarındaki kişileri yanılttı.