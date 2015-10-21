Star: Paralel polis bilgi sızdırdı, Hürriyet haber yaptı, Ankara katliamı failleri kaçtı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 10 Ekim 2015’te Ankara’daki saldırıya ilişkin internette yayınlanan haber dolayısıyla Hürriyet gazetesi ile soruşturma bilgilerini basına veren kamu görevlileri hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmayla ilgili detaylara ulaştığını yazan Star gazetesi, "Ankara ihaneti" başlıklı haberinin spotunda, "Fethullahçı Terör Örgütü, kimsenin ulaşamayacağı kritik ismi servis etti, Hürriyet araçlarına varıncaya kadar yayınladı, failler 30 dakika sonra sırra kadem bastı" ifadelerine yer verdi.

Star gazetesinin bugünkü (21 Ekim 2015) nüshasında, Tuğba Ceyhan imzasıyla yayımlanan haber şöyle;

Ankara’da 102 vatandaşın ölümüne yol açan canlı bomba eylemiyle ilgili bilgilerin servis edilmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İdari soruşturma kapsamında 2 polis müfettişi görevlendirilirken, basına yapılan sızdırmayla ilgili önemli gelişme yaşandığı öğrenildi. Yetkililer paralel yapıya yakın bazı polislerin soruşturmayı akamete uğratmak için 9 şüphelinin yakalanması an meselesiyken, bilgileri sızdırdığı ihtimali üzerinde duruyor.

İsimler yazılmıştı

Ankara’da meydana gelen ve 102 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Hürriyet Gazetesi tarafından yapılan haberde, olayda rol oynayan şüphelilerin isimleri belirtilmişti. Savcılık kaynakları, patlamayla ilgili önemli bilgiler veren Y.Ş’nin yakalanmasından yaklaşık yarım saat sonra Hürriyet internet sitesinde, şüphelinin yakalandığına dair haber yapıldığını anlattı. Bu haberden sonra Y.Ş ile bağlantılı 9 şüphelinin kaçtıklarına vurgu yapıldı.

Gizlilik ihlali

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın patlamayla ilgili hızlı ve etkin sonuç almasını önlemek için Hürriyet Gazetesi’ne bilinçli olarak o haberin sızdırıldığı ihtimali üzerinde duran Ankara Başsavcılığı, konuyla ilgili “soruşturmanın gizliliğini ihlal” etmekten adli soruşturma başlattı. Başsavcılıkla eşzamanlı olarak idari soruşturma da başlatıldı. Konuyu araştırması için 2 polis müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.

Önemli bulgulara ulaşıldı

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, hem emniyette bilgileri sızdıran hem de haberi yapan muhabir hakkında inceleme başlattı. Haberde, failleri taşıyan aracın markasına kadar verilmesi, bilginin emniyetteki paralel yapılanma tarafından sızdırıldığı ihtimalini güçlendirdi. Ve bilgi sızdıranlar hakkında önemli bulgulara ulaşıldı.

Algı yönetimi

Ayrıca haberde, canlı bombalardan biri olduğu öne sürülen ve DNA incelemesinde ise olmadığı belirlenen Ömer Deniz D. isminin ise kasten kullanıldığı üzerinde duruluyor. Bu ismin, Adıyaman iddianamesine yansıyan tape, tanık ve ailesinin beyanları üzerinden yaratılan algıyı güçlendirmek için bilinçli kullanıldığı değerlendiriliyor. Böylece, HDP’nin mağdur gösterildiği Diyarbakır ile Suruç ve Ankara patlamaları arkasında ‘devlet var’ algısı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi. Tüm haberler ve sızdırmanın ‘devleti, istihbaratı, güvenlik birimlerini zaaf içinde’ göstermek amaçlı olduğu kaydediliyor.