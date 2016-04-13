Star: Operasyonları PKK'ya sızdıran iki karakol bekçisi FETÖ bağlantılı çıktı!

Star gazetesi, Şırnak'taki karakollarda nöbet tutan iki bekçinin operasyonları önceden PKK'ya sızdırdığını öne sürdü. "Emniyet'ten PKK'ya FETÖ köprüsü" başlığıyla yayımlanan haberde, "Halkın canın ve malını emanet ettiği iki devlet görevlisinin ihaneti bununla da sınırlı kalmadı. A.Y ve Y.Y’nin, kanlı terör örgütünün Şırnak Emniyet Müdürlüğü’ndeki ‘köstebekleri’ olduğu ortaya çıktı. PKK’ya yönelik düzenlenecek operasyonlar öncesi örgüte bilgi aktardıkları, kendilerinden şüphelenilmeyeceği düşüncesiyle teröristlerin silah ve mühimmatlarını evlerinde sakladıkları belirlenen hainler, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. PKK’lı teröristlerin iki bekçinin evlerine rahatlıkla girip çıktıkları da tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

Tuğba Ceyhan'ın imzasıyla yayımlanan (13 Nisan 2016) haber şöyle:

"Şırnak Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan iki bekçinin, gündüz karakolda gece ise PKK’lı teröristlerin kazdığı çukurların başında nöbet tuttukları belirlendi. Üniformalı vatan hainlerini Şırnak Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ortaya çıkardı. Şırnak halkının güvenliği için mahalle aralarında ve çarşı da dolaşan, zaman zaman da Şırnak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve karakollarda nöbet tutan bekçiler A.Y ve Y.Y’nin, terör örgütü PKK ile işbirliği yaptığı tespit edildi. Büyük bir gizlilik içinde yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu iki vatan haininin, gündüz resmi görevlerini yaptığı, gece ise teröristlerin mahalle aralarında kazdığı çukur ve kurdukları barikatların başında nöbet tuttukları gözlendi.







Bilgi veriyorlardı

Halkın canın ve malını emanet ettiği iki devlet görevlisinin ihaneti bununla da sınırlı kalmadı. A.Y ve Y.Y’nin, kanlı terör örgütünün Şırnak Emniyet Müdürlüğü’ndeki ‘köstebekleri’ olduğu ortaya çıktı. PKK’ya yönelik düzenlenecek operasyonlar öncesi örgüte bilgi aktardıkları, kendilerinden şüphelenilmeyeceği düşüncesiyle teröristlerin silah ve mühimmatlarını evlerinde sakladıkları belirlenen hainler, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. PKK’lı teröristlerin iki bekçinin evlerine rahatlıkla girip çıktıkları da tespit edildi.

FETÖ bağlantısı

Yaklaşık 20 yıldır polis teşkilatında görevde yapan A.Y ve Y.Y’nin, terör örgütü FETÖ/ Paralel Devlet Yapılanması ile de bağlantıları belirlendi. Güvenlik kaynakları, iki bekçinin FETÖ/PDY ile bağlantılı olduklarına dair önemli ipucu, bilgi ve belgelere ulaşıldığını, ancak soruşturmanın selameti açısından bu verilenin gizli tutulduğu söyledi.

Serbest bırakmıştı

Şırnak, geçtiğimiz günlerde de, FETÖ/PDY- PKK ilişkisini gözler önüne seren bir hukuk skandalıyla gündeme gelmişti. Şırnak Sulh Ceza Hakimi A.Ö, başta bombalı saldırı olmak üzere hakkında 9 suçtan arama kararı bulunan PKK’lı terörist Ahmet U.’yu, ‘suç işlemeyeceğine dair vicdani kanaat’ getirerek serbest bırakmıştı. Hakim A.Ö’nün, FETÖ soruşturmasında tutuklanan eski Şırnak Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Güven ile irtibatlı olduğu, ailecek görüştükleri ortaya çıkmıştı"