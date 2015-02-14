T24 LogoT24 Logo
Gündem

Star: Nuh Albayrak'ın Fidan yazısını yersizlikten yayımlamadığımız espriydi

Star editörü: "Paralel dünya imamları" haberi nedeniyle Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'a yazısını ertelemeyi veya başka sayfaya kaydırmayı teklif ettim

14 Şubat 2015 14:27

Genel Yayın Yönetmenleri Nuh Albayrak'ın AKP’den milletvekili adayı olmak için MİT Müsteşarlığı’ndan istifa eden Hakan Fidan hakkında kaleme aldığı yazısını, yer olmadığı gerekçesiyle yayımlanmayan (11 Şubat 2015) Star gazetesi, "olayın bir espriden ibaret olduğunu ve çarpıtıldığını" savundu. 

Yazısının gazetede yer bulamadığını "Bugün bu sayfalarda yer bulunamadığı için sadece internette yayınlanan yazım" ifadeleri ile kişisel Twitter hesabından paylaşan Albayrak'ın bu açıklamayı Star'ın siyaset editörü Muharrem Coşkun'a gönderme amaçlı yaptığını söyleyen gazete yönetimi, tweetin muhatabı Çoşkun'un şu ifadelerine yer verdi: 

"Paralel dünya imamları, haberi nedeniyle Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'a yazısını ertelemeyi veya başka sayfaya kaydırmayı teklif ettim. Albayrak da bunu kabul etti ve Twitter’dan şaka dolu ifadelerle anlattı."

Nuh Albayrak ise yaşanan bu olayla ilgili bugünkü (14 Şubat 2015) köşe yazısında bir açıklama yaparak, "Sosyal medyada, ancak özgüven sahibi insanların yapabileceği bir espri paylaştım. Ama zeka problemi yaşayanlarla aklı öfkesinin altında kalanlar anlayamamış" sözleriyle kendini savundu.

Star'da yer alan açıklamanın tamamı için tıklayın.

ETİKETLER

star gazetesinuh albayrakespriydiaçıklamaeditöryer yokyayımlamamaçarpıtıldıparalel dünya imamları

İlgili Haberler

Star gazetesi, Hakan Fidan'ı yazan Genel Yayın Yönetmeni'ne 'yer bulamadı'

'Hakan Fidan'ın istifa etmesine rağmen MİT'i yönetebileceğini' yazan Nuh Albayrak'a 'gazetede yer bulunamayınca' gerekçe Twitter'dan açıklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24