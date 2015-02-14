Star: Nuh Albayrak'ın Fidan yazısını yersizlikten yayımlamadığımız espriydi

Genel Yayın Yönetmenleri Nuh Albayrak'ın AKP’den milletvekili adayı olmak için MİT Müsteşarlığı’ndan istifa eden Hakan Fidan hakkında kaleme aldığı yazısını, yer olmadığı gerekçesiyle yayımlanmayan (11 Şubat 2015) Star gazetesi, "olayın bir espriden ibaret olduğunu ve çarpıtıldığını" savundu.

Yazısının gazetede yer bulamadığını "Bugün bu sayfalarda yer bulunamadığı için sadece internette yayınlanan yazım" ifadeleri ile kişisel Twitter hesabından paylaşan Albayrak'ın bu açıklamayı Star'ın siyaset editörü Muharrem Coşkun'a gönderme amaçlı yaptığını söyleyen gazete yönetimi, tweetin muhatabı Çoşkun'un şu ifadelerine yer verdi:

"Paralel dünya imamları, haberi nedeniyle Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'a yazısını ertelemeyi veya başka sayfaya kaydırmayı teklif ettim. Albayrak da bunu kabul etti ve Twitter’dan şaka dolu ifadelerle anlattı."

Nuh Albayrak ise yaşanan bu olayla ilgili bugünkü (14 Şubat 2015) köşe yazısında bir açıklama yaparak, "Sosyal medyada, ancak özgüven sahibi insanların yapabileceği bir espri paylaştım. Ama zeka problemi yaşayanlarla aklı öfkesinin altında kalanlar anlayamamış" sözleriyle kendini savundu.

Star'da yer alan açıklamanın tamamı için tıklayın.