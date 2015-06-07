Star muhabiri, bombalanan HDP mitingini görmeyen gazetesinden istifa etti

Hükümete yakınlığıyla bilinen Star gazetesinin Batman muhabiri Yusuf Uyanık, Diyarbakır’da HDP mitingine düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin olarak gazetesinin haber değeri görmemesi üzerine görevinden istifa etti.

Üç kişinin öldüğü, 402 kişinin ise yaralandığı bombalı saldırı, dünkü (6 Haziran 2015) Star gazetesinin birinci sayfasında kendine yer bulamamış, bunun yerine HDP hedef gösterilmeye devam edilmişti.

Bunun üzerine Star gazetesinin Batman muhabiri Yusuf Uyanık, Twitter hesabından istifa ettiğini duyurdu.

İşte o açıklama: