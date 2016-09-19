Star: Gülen'le ilgili istihbarat raporunu araştıran iki kişi şüpheli şekilde öldü

Star gazetesi, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen ile ilgili istihbarat raporunu araştıran iki kişinin şüpheli şekilde öldüğünü öne sürdü.

Gazete, haberinde "Fetullahçı Terör Örgütü’nün elebaşı Fetullah Gülen’le ilgili bazı iddiaları araştırken ölü bulunan gazeteci Haydar Meriç ve İstihbaratçı İrfan Erbarıştıran’ın, kamuoyuna duyurmaya çalıştıkları önemli bilgilerin bundan 26 yıl önce Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nı teyakkuza geçirdiği ortaya çıktı" ifadesine yer verdi.

Muammer Başkan'ın imzasıyla yayımlanan (19 Eylül 2016) haber şöyle:

Fetullahçı Terör Örgütü’nün elebaşı Fetullah Gülen’le ilgili bazı iddiaları araştırken ölü bulunan gazeteci Haydar Meriç ve İstihbaratçı İrfan Erbarıştıran’ın, kamuoyuna duyurmaya çalıştıkları önemli bilgilerin bundan 26 yıl önce Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nı teyakkuza geçirdiği ortaya çıktı.

İstihbarat seferber olmuş

Rapora göre, İstihbarat Daire Başkanlığı Gülen’in aleyhinde çıkabilecek olumsuz yayınların engellenmesi için emniyet birimleri seferber etmiş. Star, İstihbarat Daire Başkanlığı’nın ‘Yüzyıl’ adlı derginin Fetullah Gülen hakkında yaptığı araştırmanın, aleyhinde habere dönüştürülmesini önlemek için ilgili birimlere ‘Çok gizli’ damgalı gönderdiği resmi rapora ulaştı.

İşte o iddialar

1 Kasım 1990 tarihli raporda “.....basında Fetullah Gülen’in hayatı ve ilişkilerini konu alan karalayıcı ve yıkıcı yayınlar yapılmasına karar verildiği, bu konuda F.Gülen’le ilişkiye girdiğini itiraf eden partnerin tespit edildiği, çocukken geçirdiği menenjit hastalığı sebebiyle akli dengesinin yerinde olmadığı, polis içindeki örgütlenmesine ilişkin günlük basında temas edilmeyen isimleri deşifre etmeyi...., Yıpratma kampanyasından sonra ise bir Cuma namazı sırasında Gülen’e patlayıcı madde ile saldırıda bulunulacağı haber alınmıştır” denilerek, konun araştırılması talimatı verildiği görülüyor. Rapor, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nın bundan 26 yıl önce bile Gülen’i korumak için ne kadar çaba sarf ettiğini gözler önüne seriyor.

Polise kumpas kuruldu

1990 yılında bir itirafçının ifadesinde yer alan Fetullah Gülen’in özel hayatına ilişkin iddiaları 2009 yılında bazı emniyet görevlileri tekrar araştırdı. O dönem Ramazan Akyürek istihbarat daire başkanı, Ahmet Pek ise KOM daire başkanıydı. Bu dönemde daha sonra bir otel odasında ölü bulunan Erbarıştıran’ın tefelonları dinlendi ve bazı emniyetçilerle birlikte haklarında soruşturma başlatıldı. Erbarıştıran da Haydar Meriç’ten 9 yıl sonra ölü bulundu.