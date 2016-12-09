Star: Gülen'e usulsüz pasaportu Yıldırım Akbulut, koruma polisini Mesut Yılmaz verdi

Star gazetesi 1999 yılında ABD'ye giden Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'e yeşil pasaportun 1983 ile 1991 yılların arasında iktidarı yürüten Anavatan Partisi (ANAP) tarafından verildiğini iddia etti.

Pasaport başvurusunda Gülen'in ilkokul mezunu olup imzasının bulunmadığının belirtildiği haberde "Fethullah Gülen'e TR-A 108450 seri numaralı hususi damgalı yeşil pasaport verildi." denildi. Gülen'e usulsüz pasaportun dönemin başbakanı Yıldırım Akbulut tarafından verildiği de öne sürüldü.

Fethullah Gülen'e tahsis edilen koruma polisinin de dönemin ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz tarafından verildiği gazetenin iddiaları arasında yer aldı.

Star gazetesinde yer alan haber şöyle:

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, CHP’li üyelerin sık sık gündeme getirdiği, FETÖ’nün elebaşı Fethullah Gülen’in AK Parti hükümetleri tarafından korunup kollandığı iddialarını boşa çıkartan nitelikte belgeler ulaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İçişleri Bakanlığı’nın komisyona gönderdiği belgelerde, Gülen’e devlet tarafından sağlanan hizmet ve iltimasların çok uzun yıllar öncesine dayandığı ortaya çıktı. Gülen’e, usulsüz yeşil pasaportun ve polis korumaların ANAP Hükümeti dönemlerinde verildiği belirlendi.

Usülsüzlük yapılmış

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yazısında, ilkokul mezunu olan Gülen’e emekliye ayrılmış olmasına rağmen ‘görevdeki emsalleri örnek gösterilerek’ ve 7 Kasım 1990 tarihinde ‘yeşil pasaport’ verildi.

Üstelik pasaport başvurusunda Gülen’in imzası bulunmuyordu. O dönem Emniyet Genel Müdürlüğü, memuriyet derecesi daha alt seviyelerdeyken istifa eden Gülen’e ‘görevde olan emsalleri 3. derece kadrodan 3. derecesinin 1. kademesinden maaş almaktadır’ gerekçesiyle TR-A 108450 seri numaralı hususi damgalı yeşil pasaport verdi. Gülen’in imzası pasaportun üzerinde de yoktu. O tarihte iktidarda ANAP Hükümeti ve vardı ve Başbakan Yıldırım Akbulut, İçişleri Bakanı ise Abdülkadir Aksu’ydu.

Tehdit edildiği iddiası

FETÖ’nün elebaşı Fethullah Gülen, 1996’da basın yayın organlarında adının geçmesi ve İBDA-C terör örgütünün hedefi olduğu iddiasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden koruma istedi. 14 Mayıs 1996 yılında Gülen’e devlet tarafından koruma tahsis edildi. O dönem de, kısa süre iktidarda kalan ANAP Mesut Yılmaz Başbakanlık koltuğunda oturuyordu. İçişleri Bakanı ise Ülkü Güney’di.

HUKUK MÜCADELESİ VERİLDİ

Gülen’e usulsüz yeşil pasaport verilmesi ve polis koruma tahsis edilmesi, yıllar sonra AK Parti Hükümeti döneminde açılan soruşturmalar ile gündeme geldi. Gülen’in yeşil pasaportunun iptali için 2011 yılından itibaren uzun bir yargı mücadelesi yaşandı. Danıştay tarafından iptal edilen yeşil pasaportun ardından verilen normal pasaporta ilişkin Gülen’in yaptığı itirazlarla uzayan yargı süreci, 2015’te sonuçlandırılarak Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Dışişleri Bakanlığı’na iletildi