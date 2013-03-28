Star gazetesi yazarları kaza geçirdi

Star gazetesi yazarları Orhan Miroğlu ile Elif Çakır, Mardin'de geçirdikleri trafik kazasında yaralandı. İki yazar hastanede yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Star gazetesi yazarları Orhan Miroğlu ile Elif Çakır, Mardin'de geçirdikleri trafik kazası sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin'de bulunan Miroğlu ve Çakır, dün akşam saatlerinde Şırnak'a gitmek üzere özel bir otomobille yola çıktı.

Otomobil, Mardin'in Ortaköy Beldesi yakınlarında virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, yaralanan Orhan Miroğlu ile Elif Çakır, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki yazar, burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.