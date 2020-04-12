Star gazetesi yazarı Sibel Eraslan sokağa çıkma yasağından Sağlık Bakanı Koca'nın haberinin olmadığını ima etti

Star gazetesi yazarı ve aynı zamanda Kültür ve Turizm Müşaviri Sibel Eraslan, üstü kapalı Koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haberi olmadığını ima etti.

Eraslan köşesinde o saate kadar her şeyin iyi gittiğini belirterek "Ne olduysa birden saat 21.00 civarında oldu. İki günlük sokağa çıkma yasağından hiç bahsetmemişti oysa Sağlık Bakanımız... Şaşırdık kaldık açıkçası yasağı duyduğumuzda" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ismini vermeden yasağın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmasının daha ikna edici olabileceğini söyleyen Eraslan "Gece yasağına fena yakalandık anlayacağınız, onca sabırlı emek de heba oldu gitti. Hiç yakışmadı!"diye yazdı.

Eraslan'ın yazısından bir bölüm şöyle:

"Haftalardır sabırla sürdüğümüz ev izolasyonları delindi, yerle bir oldu, virüs belki beş haftadır yayılmadığı kadar süratli bir yayılım hızıyla coştu... Kurallara uyup evlerinde oturanlara karşı ağır bir haksızlık bu! Hastanelerde canhıraş çalışan hekimler, hemşireler, ter döken sağlık görevlileri acaba bu toplumsal nevrozu nasıl karşılıyacak, haklarını helal edecek mi?

Oysa her şey iyi gidiyordu, yani uyum sağlamış gibiydik evlerimizde kalmaya. Ne olduysa birden saat 21.00 civarında oldu. İki günlük sokağa çıkma yasağından hiç bahsetmemişti oysa Sağlık Bakanımız... Şaşırdık kaldık açıkçası yasağı duyduğumuzda.

Evet şaşkınlık ve panik! Belki de geçen gece çıkan galeyanın sebeplerindendi bunlar. Keşke bu yasak, toplumu moral motivasyon olarak hazırladıktan sonra konsaydı... Sağlık Bakanımızın ikna gücü çok yüksek, her kesimden insanımız kendisine itimat ediyor, her sözü, halkımızca samimiyetle ve ciddiyetle işitiliyor. Keşke Sağlık Bakanımız, ucunda ölüm olmayacak iki günlük sokağa çıkma yasağına halkımızı teskin ederek hazırlasaydı. Gece yasağına fena yakalandık anlayacağınız, onca sabırlı emek de heba oldu gitti. Hiç yakışmadı!